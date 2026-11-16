Eolico offshore, lo studio: meno pioggia sulle coste fino al 15%

I parchi eolici offshore sono tra i pilastri su cui l’Unione Europea conta per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma riempire di turbine i mari del Nord Europa potrebbe avere un costo inatteso: meno pioggia sulle coste. Gli obiettivi comunitari sono ambiziosi e parlano di 60 GW di potenza installata in mare entro il 2030 per poi salire a 300 GW entro il 2050. Gran parte di questo sforzo ricadrà sul Mare del Nord, un’area da cui ci si aspetta un contributo eccezionale con l’impegno a garantire almeno 260 GW.

Il punto è che qualcuno ha provato a calcolare cosa succederebbe alle precipitazioni se tutto lo spazio disponibile nel Mare del Nord e nel Baltico venisse occupato dalle turbine. E il quadro che ne esce è piuttosto preoccupante, soprattutto per alcuni paesi affacciati su quelle acque.

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Eolico offshore: più turbine in mare, meno pioggia sulla costa

A condurre lo studio è stato un gruppo di ricerca del centro tedesco Helmholtz Zentrum Hereon, che ha applicato un modello di simulazione meteorologica su un arco di dieci anni. Sono stati considerati tre scenari diversi: i parchi esistenti nel 2023, quelli previsti per il 2030 e una configurazione massima per il 2050, con turbine da 5, 10 e 15 MW.

Nei primi due casi gli effetti sono modesti e si concentrano quasi solo sulla superficie marina. Le cose cambiano nello scenario massimo. Sopra i parchi la pioggia aumenta, fino a un incremento compreso tra 8 e 10 millimetri al mese, mentre sulle coste che si trovano subito dietro cala in misura variabile tra il 5% e il 15% a seconda della zona. La situazione peggiore riguarda la Danimarca, dove la riduzione arriva proprio al 15%.

La questione pesa perché la pioggia incide direttamente sull’agricoltura e sulle risorse idriche. C’è poi un altro aspetto da considerare, perché nonostante il boom dell’eolico si tratta di una ricerca pionieristica, la prima a misurare l’effetto combinato di così tanti impianti attivi contemporaneamente per un periodo così lungo. Oltre alla potenza installata contano anche dimensioni, densità e disposizione dei parchi. Secondo lo studio conviene sostituire tante piccole turbine con un numero inferiore di macchine più grandi, come quelle in costruzione a Bilbao.

Perché il vento perde umidità prima di arrivare a terra

Il meccanismo che spiega il fenomeno è abbastanza intuitivo. Quando il vento raggiunge i parchi rallenta e diventa più turbolento, così una parte dell’aria sale verso strati più freddi dove il vapore condensa e scarica acqua sotto forma di pioggia. L’aria che arriva sulla terraferma risulta quindi più secca. L’effetto si manifesta con i venti da sudovest, dominanti nella regione in autunno e in inverno, e scompare quasi del tutto con i venti da nordovest oppure in estate.

Che le turbine eoliche frenino il vento, aumentino la turbolenza e modifichino l’umidità nelle vicinanze non è una novità, tanto che lo stesso gruppo di ricerca aveva già studiato il fenomeno in passato. In precedenza era stato anche simulato l’impatto di ipotetici parchi eolici durante l’uragano Harvey, con un risultato simile: il 12% di pioggia in meno. Al momento però non esistono prove dirette che oggi le precipitazioni stiano effettivamente cambiando per questa ragione.

Va ricordato inoltre che il cambiamento climatico sta già modificando i regimi di pioggia in Europa, rendendo più probabili gli eventi estremi in molte regioni che alternano siccità e alluvioni. Nel 2025, per esempio, le precipitazioni nell’Europa nordoccidentale sono state inferiori dell’8% rispetto alla media, dopo due anni eccezionalmente umidi.

Servono comunque altri studi. Si tratta infatti di una simulazione basata su un solo modello, un unico scenario e una densità di potenza fissa di 8 MW per chilometro quadrato, quindi prima di prendere qualsiasi decisione è fondamentale disporre di analisi condotte con più modelli. La buona notizia è che lo scenario per il 2050 rappresenta un limite tecnico, volutamente superiore all’obiettivo dei 300 GW per rendere l’effetto osservabile, e non una previsione. E anche in quel caso estremo gli impatti restano inferiori a quelli dei combustibili fossili.

Fonte: TecnoAndroid