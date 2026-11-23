Chi vuole provare Apple TV gratis ha a disposizione più strade, e nessuna particolarmente complicata. Il servizio di streaming di Apple apre infatti il suo catalogo senza costi ai nuovi abbonati e a chi ha acquistato di recente un dispositivo idoneo. La durata della prova cambia in base al profilo dell’utente e può andare da una settimana fino a tre mesi pieni, un tempo più che sufficiente per farsi un’idea concreta di cosa offre la piattaforma tra serie originali e film.

Come funziona la prova gratuita di Apple TV

Il punto di partenza è la classica prova gratuita riservata ai nuovi clienti, che in questo caso dura una settimana. Sette giorni per esplorare il catalogo, guardare qualche episodio e capire se l’abbonamento vale davvero la pena. Va un po’ meglio agli studenti e a chi attiva Apple One, il pacchetto che riunisce diversi servizi della casa di Cupertino. Per loro il periodo di prova si allunga a un mese intero.

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L’offerta più generosa però è un’altra, ed è legata all’acquisto di un dispositivo nuovo. Chi ha comprato da poco un prodotto o un accessorio tra quelli inclusi nella promozione ha diritto a 3 mesi gratis di Apple TV. Novanta giorni di accesso completo al catalogo senza spendere nulla, semplicemente perché si è scelto un apparecchio compatibile. C’è soltanto una condizione da rispettare. L’offerta va attivata entro 90 giorni dalla data d’acquisto, altrimenti si perde il diritto alla promozione.

Slow Horses e Matchbox per iniziare

Una volta attivato l’accesso ad Apple TV gratis, la scelta su cosa guardare non manca. Tra i titoli più apprezzati c’è Slow Horses, uno spy drama con una vena di umorismo nero che segue un gruppo di agenti dell’intelligence britannica finiti in un dipartimento dell’MI5 molto particolare. È il posto dove vengono parcheggiate le spie che hanno commesso un errore di troppo. A guidarli c’è il famigerato Jackson Lamb, leader brillante quanto irascibile, interpretato dal premio Oscar Gary Oldman. Insieme dovranno muoversi tra i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da minacce piuttosto sinistre.

Cambia completamente registro Matchbox: Il film, ispirato ai celebri giocattoli Mattel. Si tratta di un’avventura d’azione che attraversa il mondo e racconta la storia di un gruppo di amici d’infanzia. Le loro vite vengono sconvolte dal ritorno di Sean, interpretato da John Cena, agente segreto della CIA ed ex leader della compagnia, assente ormai da tempo. Tornato nella piccola città d’origine, finisce per trascinare gli amici, senza volerlo, in un inseguimento internazionale frenetico con in palio la salvezza del pianeta.

Nocturne e 12 12 12 per gli amanti della tensione

Chi preferisce il thriller trova pane per i suoi denti con Nocturne. La serie ruota attorno a Jonah Lynn, interpretato da Liev Schreiber, ex soldato diventato detective della omicidi. Stanco delle strade difficili di Filadelfia, decide di trasferirsi in una piccola città della Pennsylvania occidentale sperando di trovare un po’ di tranquillità. La calma dura poco perché la comunità e la sua stessa famiglia finiscono nel mirino di Jurek Walter, serial killer astuto e diabolico con il volto di Stephen Graham. La ricerca disperata dell’ultima vittima scomparsa costringe Jonah a mandare la figlia adottiva Saga Bauer, agente dell’FBI interpretata da Zazie Beetz, ad affrontare l’assassino. E a quel punto la domanda diventa fin dove sarà disposto a spingersi pur di proteggere chi ama.

Ha una struttura decisamente originale anche 12 12 12, dove ogni episodio si sviluppa su tre linee temporali legate a un colpo. Ci sono i 12 mesi di preparazione, le 12 ore della rapina vera e propria e i 12 giorni che seguono. Protagonisti sono un agente dell’FBI caduto in disgrazia, interpretato da Anthony Mackie, e un criminale americano di professione con il volto di Jamie Dornan. I due si sfidano in una partita a somma zero del gatto col topo che li porta in giro per l’Europa. Al centro della vicenda c’è un colpo audace e spettacolare alla cassaforte di una banca, nascosta nelle profondità delle strade di Zurigo.

Fonte: TecnoAndroid