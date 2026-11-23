Due guasti nel giro di una settimana hanno costretto la NASA a fermare le attività scientifiche di altrettante missioni su Marte. Il rover Perseverance è rimasto senza la sua radio principale, mentre la sonda Odyssey si è ritrovata con una ruota di reazione bloccata. Il tutto arriva appena sei mesi dopo la perdita di MAVEN e mette in evidenza quanto sia fragile un sistema di comunicazioni che comincia a sentire il peso degli anni.

Attorno al Pianeta Rosso la rete di ripetitori dell’agenzia statunitense conta ormai soltanto due orbiter di casa, Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter, affiancati da due sonde europee che aiutano a far arrivare a Terra i dati dei rover. Questo apparato ha incassato due colpi uno dopo l’altro. Il 30 ottobre Perseverance ha perso l’uso della radio principale e dal 4 al 6 novembre Odyssey si è rifugiata in modalità di sicurezza. Entrambe le missioni hanno sospeso la ricerca con la speranza di ripartire entro la fine del mese.

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Cento secondi di silenzio e due radio fuori uso per Perseverance

La mattina del 30 ottobre, all’avvio delle operazioni giornaliere, la radio UHF principale del rover non ha inviato i suoi “battiti cardiaci”, una sorta di polso elettronico che il computer di bordo controlla di continuo. Dopo 25 battiti mancati, cioè un centinaio di secondi di silenzio, il sistema di protezione ha spento il trasmettitore, è passato alla radio gemella di riserva e ha messo Perseverance in modalità di sicurezza.

Le verifiche successive hanno però portato a galla un secondo problema, perché la radio di scorta trasmette alla metà della potenza prevista. Gli ingegneri hanno quindi messo a riposo entrambi gli apparati per capire cosa stia succedendo e ora il rover dialoga direttamente con la Terra attraverso la sua grande antenna in banda X. Si tratta di un flusso di dati ridotto che obbliga a spegnere gli strumenti scientifici e persino l’acquisizione delle immagini grezze, una scelta dettata da un eccesso di prudenza. Il team conta di tornare operativo entro la fine di novembre, partendo dalla riqualificazione della radio di riserva.

Lo stop zittisce anche SuperCam, lo strumento francoamericano montato sull’albero del rover. Viene gestito a turno con gli Stati Uniti dal CNES di Tolosa, insieme agli scienziati dell’IRAP.

Odyssey, 25 anni in orbita e carburante per due mesi

Dal 4 al 6 novembre è toccato alla decana delle missioni marziane, in orbita dall’ottobre del 2001. Odyssey si è messa in modalità di sicurezza dopo il blocco di una delle sue ruote di reazione. Questi volani d’inerzia funzionano come giroscopi: accelerandoli o frenandoli il veicolo riesce a orientarsi senza consumare carburante.

La sonda ne ha quattro a bordo, una delle quali già persa nel 2013, e per mantenere la rotta ne servono tre funzionanti. Se la ruota ribelle restasse immobile l’orientamento dovrebbe affidarsi ai propulsori e l’idrazina rimasta basterebbe solo per uno o due mesi. Durante un primo test, comunque, la ruota ha risposto ai comandi. L’orbiter è uscito dalla modalità di sicurezza ma i suoi strumenti restano spenti, e l’obiettivo è riprendere la scienza e il servizio di ripetitore nell’ultima settimana di novembre.

Proprio il ruolo di ponte radio dipende sempre meno dalla NASA. Da febbraio a maggio l’orbiter europeo Trace Gas Orbiter ha inviato verso la Terra in media 2.228 megabit di dati al giorno, contro gli 851 di Mars Reconnaissance Orbiter e i 107 di Odyssey. MAVEN, muta da dicembre, è stata dichiarata perduta a giugno e il suo successore dedicato alle telecomunicazioni non è atteso prima del 2028.

Fonte: TecnoAndroid