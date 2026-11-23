Sono cento i ricercatori italiani inseriti nella classifica Highly Cited Researchers 2026, l’elenco che ogni anno raccoglie gli scienziati più influenti del pianeta. C’è chi indaga i fenomeni della fisica e chi lavora nella biologia, chi si dedica alla medicina e chi riesce a lasciare un segno in più discipline contemporaneamente. A stilare la graduatoria, giunta alla nona edizione, è Clarivate, società internazionale specializzata nell’analisi dei dati e delle pubblicazioni scientifiche. Il criterio di selezione è piuttosto severo, perché ciascuno degli studiosi è autore di articoli così citati da rientrare nell’1% delle pubblicazioni più citate al mondo nel proprio settore e anno di pubblicazione. Secondo Clarivate l’elenco offre anno dopo anno una panoramica unica dei ricercatori il cui lavoro sta plasmando il panorama della ricerca globale attraverso discipline, istituzioni e Paesi o regioni.

Napoli, Padova e Trento sul podio degli atenei

Viene spontaneo chiedersi da quali ambienti accademici arrivino questi scienziati. In cima alla graduatoria delle istituzioni italiane c’è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con dieci studiosi. Uno opera nella Medicina Clinica, uno in Farmacologia e Tossicologia, mentre gli altri otto appartengono alla categoria «Cross Field». Si tratta di una sezione riservata a chi svolge un lavoro che abbraccia più discipline e che quindi ha un impatto su diverse aree della ricerca. Sono studiosi che hanno pubblicato articoli citati in campi trasversali, con un’influenza che non resta confinata a un solo settore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Subito dietro si colloca l’Università di Padova, uno degli atenei più antichi al mondo, che ebbe tra i suoi docenti anche Galileo Galilei. Il grande scienziato ricordava quel periodo come «li diciotto anni migliori di tutta la mia età». Nella selezione compaiono otto ricercatori affiliati all’ateneo veneto, quattro dei quali nella categoria «Cross Field» e due nell’ambito di biologia e biochimica. I restanti hanno ottenuto il riconoscimento per il loro contributo in psichiatria e psicologia, immunologia, biologia molecolare e genetica.

Il terzo gradino spetta all’Università di Trento, con sei ricercatori in classifica. Tra loro figura Nicola Segata, selezionato in due ambiti distinti come biologia e biochimica e Microbiologia. Gli altri colleghi sono riconosciuti nel campo della fisica e nella categoria «Cross Field», che in questo caso comprende tre nomi. A completare le prime cinque posizioni ci sono l’Università di Catania con cinque studiosi e, a pari merito con quattro ricercatori ciascuna, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università degli Studi di Milano. Gli atenei coinvolti sono comunque moltissimi e sparsi lungo tutta la penisola. Tra questi c’è anche l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentata da Walter Quattrociocchi nella categoria «Cross Field».

Stati Uniti in calo mentre la Cina corre

Allargando lo sguardo oltre i confini nazionali, il quadro diventa ancora più interessante. Soltanto 29 studiosi in tutto il mondo si sono distinti in tre o più campi scientifici. Nel complesso gli scienziati scelti da Clarivate provengono da 62 Paesi e regioni, ma il 74,4% dei riconoscimenti si concentra in appena 5 di questi, un dato che mostra quanto l’eccellenza scientifica sia geograficamente raccolta in poche aree.

Il primato resta agli Stati Uniti, che contano 2.606 riconoscimenti, pari al 36,8% del totale. La quota è ancora maggioritaria ma in discesa, soprattutto se confrontata con il 43,3% registrato nel 2018. Al secondo posto c’è la Cina, con 1.484 riconoscimenti, circa il 20% del totale. Qui la crescita è notevole perché nel 2018 il Paese si fermava al 7,9%, il che significa che in pochi anni ha quasi triplicato la propria presenza nella graduatoria. Nel 2026 un riconoscimento su cinque va a ricercatori con sede nella Cina continentale. Il peso crescente di Pechino si vede bene anche nella classifica delle istituzioni, guidata dall’Accademia cinese delle scienze con ben 264 riconoscimenti. Seguono Harvard con 185, Stanford con 139 e l’Università di Tsinghua con 105.

Fonte: TecnoAndroid