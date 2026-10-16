PS5, lo store pirata Overdrive risorge con 1.800 giochi

no store pirata per PS5 con oltre 1.600 giochi scaricabili gratis è stato rimosso nel corso di questa settimana, ma la sua assenza è durata davvero poco. Qualcun altro ha già provveduto a rimetterlo in piedi, e a questo punto il vaso di Pandora sembra ormai scoperchiato del tutto. Una dinamica che chi segue il mondo della pirateria conosce piuttosto bene.

La piattaforma si chiama Overdrive ed è diventata virale nel giro di pochi giorni. La sua comparsa non è stata casuale, perché è arrivata subito dopo un nuovo jailbreak di PS5 compatibile con tutte le console, tranne quelle aggiornate molto di recente. In pratica una fetta enorme dei possessori della console Sony si è ritrovata con la possibilità di accedere a un catalogo sterminato di titoli senza tirare fuori un solo euro.

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Il mistero dietro la scomparsa di Overdrive

Era abbastanza ovvio che Sony non avrebbe accolto con entusiasmo l’idea di centinaia di giochi PS4 e PS5 disponibili gratuitamente. Così, quando Overdrive è sparito all’improvviso da GitHub poco dopo il lancio, in molti hanno dato per scontato che dietro ci fosse un’azione legale del colosso giapponese. Peccato che queste voci non abbiano trovato alcuna conferma. C’è anche chi sostiene che sia stato lo stesso creatore dello store a mollare tutto di sua spontanea volontà, ma pure in questo caso mancano prove concrete a sostegno della tesi.

Al di là del come e del perché, il risultato è sotto gli occhi di tutti. La pagina originale di Overdrive oggi restituisce un semplice errore 404, eppure il progetto è già risorto. Un utente di GitHub avrebbe infatti ricostruito l’applicazione partendo dalla decompilazione della versione precedente, e la nuova incarnazione dello store pirata vanterebbe addirittura 1.800 giochi. Altri duecento titoli in più, insomma, che per Sony suonano come sale sulla ferita.

Niente di troppo sorprendente, a dirla tutta. Nel 2024 Nintendo aveva intrapreso un’azione legale contro Yuzu, l’emulatore di Switch, e ci erano volute appena 12 ore perché i primi sostituti spuntassero online. Un paio di mesi più tardi la casa di Kyoto si era vista costretta a colpire con una richiesta di rimozione DMCA la cifra impressionante di 8.535 cloni. Non stupisce che in tanti paragonino questo genere di situazioni all’Idra della mitologia, alla quale per ogni testa tagliata ne ricrescono altre due.

Dai giochi gratis a Steam su PS5

Anche ammettendo che non sia stata Sony a far sparire la pagina originale, è difficile pensare che l’azienda non sia al corrente di quanto sta accadendo. Ed è piuttosto plausibile che si stia già preparando a muoversi contro gli eventuali cloni che continueranno a comparire nelle prossime settimane.

Come se non bastasse, il recente jailbreak di PS5 ha portato con sé anche un’altra novità tutt’altro che trascurabile. Un nuovo progetto consente infatti di avviare i giochi Steam su PS5, trasformando di fatto la console in qualcosa di molto diverso da ciò che Sony aveva in mente. La pagina GitHub dedicata a questo strumento risulta, almeno per ora, ancora attiva. Tra il ritorno di Overdrive e la possibilità di far girare titoli Steam sulla propria console, la casa giapponese si ritrova davanti a una specie di gioco dell’acchiappa la talpa, dove ogni progetto abbattuto rischia di essere rimpiazzato quasi subito da un altro.

Fonte: TecnoAndroid