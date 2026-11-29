L’ipotesi di Riemann, uno dei problemi più celebri e ostinati di tutta la matematica, avrebbe ora una dimostrazione capace di reggere una verifica formale indipendente. A renderla possibile è stato anche il contributo dell’intelligenza artificiale: il risultato viene attribuito al matematico Levent Alpöge e al modello Claude di Anthropic. La parte davvero interessante però non riguarda soltanto il coinvolgimento di un’AI nella ricerca. Conta soprattutto il fatto che il ragionamento sia stato sottoposto a controlli formali riproducibili, cioè ripetibili da chiunque abbia gli strumenti giusti. La comunità che lavora su Lean e Mathlib ha confermato la validità della formalizzazione, e altre verifiche esterne hanno consolidato il giudizio. Va comunque tenuta separata la correttezza tecnica della prova dal suo riconoscimento ufficiale nel mondo accademico, che segue tempi e logiche diverse.

Diciassette milioni di righe sotto la lente dei verificatori

Alpöge ha reso pubblico un archivio di circa 17 milioni di righe di codice scritte in Lean, un assistente di dimostrazione pensato proprio per certificare passaggio dopo passaggio la logica di un teorema. Secondo il matematico, quel lavoro dimostrerebbe anche la versione generalizzata della congettura, quella che riguarda le funzioni L di Dirichlet. I gruppi di Lean e Mathlib hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui esprimono piena fiducia nella correttezza della prova.

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Il controllo è andato ben oltre la semplice verifica che il programma venisse compilato senza intoppi. Gli esperti si sono assicurati che l’enunciato formalizzato coincidesse con la formulazione matematica accettata dalla comunità e che il codice dimostrasse esattamente il teorema atteso, non qualcosa di simile. Il kernel ufficiale di Lean e vari verificatori indipendenti hanno poi esaminato la coerenza logica dell’intero impianto.

Un’analisi separata porta la firma di Michael Rubinstein, ricercatore dell’Università di Waterloo. Il suo lavoro ha richiesto la compilazione di 175.187 moduli Lean e il controllo degli assiomi su cui poggiavano i teoremi. Anche il verificatore nanoda ha portato a termine i propri test senza individuare errori, convalidando 1.484.729 dichiarazioni. Pure Andrew Sutherland del MIT ha diffuso risultati dettagliati che vanno nella stessa direzione.

Il riconoscimento ufficiale è un’altra partita

Sul piano istituzionale la prudenza rimane d’obbligo. Il Clay Mathematics Institute, che gestisce il premio legato ai Problemi del Millennio, continua a considerare l’ipotesi di Riemann come irrisolta. Una verifica informatica, per quanto rigorosa, non chiude il percorso di accettazione accademica. Una dimostrazione formalmente corretta deve ancora essere valutata all’interno del più ampio contesto della ricerca matematica.

La congettura venne formulata da Bernhard Riemann nel 1859 e riguarda gli zeri non banali della funzione zeta, oltre al loro legame con la distribuzione dei numeri primi. Dimostrarla consentirebbe di fissare limiti più precisi sulle deviazioni rispetto alla distribuzione attesa. La versione generalizzata allarga invece il problema alle funzioni L di Dirichlet. C’è poi un aspetto che va oltre la pura correttezza, e riguarda la comprensione del risultato.

Su questo punto si sono espressi alcuni dei matematici più noti al mondo. James Maynard ha fatto notare che stabilire un teorema non equivale a spiegare perché sia vero: bisogna isolare le idee essenziali dentro una formalizzazione così vasta. Terence Tao ha insistito sul tempo necessario per assimilare davvero il lavoro, mentre Shing Tung Yau si è detto fiducioso sulla possibilità di arrivare a una spiegazione accessibile ai matematici.

Fonte: TecnoAndroid