Una cellula ibrida che unisce caratteristiche vegetali e animali e che, cosa ancora più sorprendente, è capace di riprodursi. È questo il traguardo raggiunto da un gruppo di scienziati che ha dato vita a quelli che sono stati ribattezzati con un nome curioso e facile da ricordare, i planimali. Una parola nata dalla fusione tra pianta e animale, proprio come l’organismo che descrive.

L’aspetto più interessante non riguarda soltanto l’aver costruito in laboratorio qualcosa che in natura non si trova in questa forma. Conta soprattutto il fatto che questa cellula non si limita a sopravvivere ma riesce a moltiplicarsi. Ed è proprio la capacità di riproduzione a dare peso alla scoperta, perché trasforma un esperimento isolato in un punto di partenza da cui potrebbero nascere sviluppi ulteriori.

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Due mondi che l’evoluzione ha tenuto separati

Per capire la portata della notizia conviene fare un piccolo passo indietro. Le cellule delle piante e quelle degli animali hanno parecchio in comune ma su un punto sono lontanissime. Le prime sanno ricavare energia dalla luce attraverso la fotosintesi, le seconde invece non ne sono capaci. Un animale deve mangiare per vivere, mentre una pianta in un certo senso si nutre di sole, acqua e anidride carbonica.

Mettere insieme queste due logiche dentro un’unica cellula ibrida pianta animale vuol dire avvicinare strategie di sopravvivenza che la natura ha sempre mantenuto ben distinte. Non si tratta quindi di una semplice curiosità da laboratorio. Il fatto che una struttura del genere riesca anche a dividersi e a generare nuove cellule apre scenari che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati pura immaginazione, e spinge inevitabilmente a chiedersi fin dove si possa arrivare.

Proprio qui sta il nodo della questione. Finché un ibrido resta un esemplare unico e non è in grado di perpetuarsi, il suo valore rimane circoscritto. Quando invece la combinazione tra componenti vegetali e animali si trasmette da una cellula all’altra, la faccenda cambia aspetto e diventa materia di studio molto più ampia.

Verso esseri umani fotosintetici?

La domanda che in tanti si stanno ponendo è piuttosto diretta. Dopo i planimali cosa potrebbe arrivare? Magari degli esseri umani fotosintetici, persone in grado di trarre almeno una parte della propria energia dalla luce del sole. Detta così sembra la trama di un romanzo di fantascienza e qualcuno potrebbe liquidarla con un sorriso. Eppure la risposta non è un no secco.

Va precisato che il passaggio da una singola cellula a un organismo complesso come quello umano è enorme, e nessuno sta parlando di qualcosa di imminente. Ma l’idea non viene scartata a priori, ed è già questo a rendere il tema così affascinante per chi segue da vicino la ricerca scientifica sulle frontiere della biologia. La sola esistenza di una cellula che combina tratti di piante e animali e che si riproduce basta a rimettere in discussione confini che sembravano fissati una volta per tutte.

Il nome planimali, per quanto possa suonare quasi giocoso, racchiude bene la natura doppia di queste cellule e la direzione verso cui potrebbero spingere gli studi futuri. Alla domanda se un giorno potranno esistere esseri umani capaci di fare fotosintesi, la risposta che arriva dal mondo scientifico è prudente ma aperta. Potenzialmente sì.

Fonte: TecnoAndroid