Su Windows 11 gli aggiornamenti possono arrivare ancora prima che il desktop compaia per la prima volta. Microsoft è intervenuta di nuovo su questa fase dell’installazione con due pacchetti, KB5135000 e KB5134999. Il primo è pensato per le versioni 24H2, 25H2 e 26H2 mentre il secondo riguarda la più specifica 26H1. Entrambi agiscono sulla procedura OOBE, cioè la configurazione iniziale che accompagna il computer subito dopo l’installazione del sistema operativo.

Dal debutto nel 2021 la configurazione iniziale si è legata sempre di più ai servizi online. Oltre alla creazione dell’account (quello locale resta attivabile con un clic per chi preferisce evitare un account Microsoft), alla scelta delle impostazioni sulla privacy e a Windows Hello, la fase OOBE scarica componenti aggiornati direttamente dai server dell’azienda. A novembre 2026 Microsoft mette mano anche ai file usati dal programma di installazione e all’ambiente di ripristino.

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Cosa cambia con KB5135000 e KB5134999

Il pacchetto KB5135000 prende il posto del precedente KB5128942, risalente a settembre. Non servono prerequisiti, è previsto un riavvio e il raggio d’azione si limita alla configurazione iniziale. Non si tratta quindi del classico cumulativo destinato ai sistemi già in uso.

Per Windows 11 24H2 c’è un dettaglio da considerare. La distribuzione partirà non prima dell’8 dicembre 2026 e la documentazione ufficiale cita le edizioni Enterprise, Education, Enterprise multisessione e IoT Enterprise. Sulle versioni 25H2 e 26H2 invece l’aggiornamento coinvolge tutte le edizioni.

Diverso il caso di KB5134999, che non sostituisce alcun pacchetto precedente come conferma la scheda tecnica di Microsoft. Copre tutte le edizioni di 26H1, non richiede prerequisiti e anche in questo caso serve un riavvio. La scelta di separare i due rilasci dipende dalla base software: 24H2, 25H2 e 26H2 condividono lo stesso codice, mentre 26H1 segue un ramo di sviluppo differente. Così un unico aggiornamento basta per tre versioni e alla quarta tocca un pacchetto dedicato.

Perché il sistema si aggiorna prima del desktop

Un PC appena acquistato può contenere un’immagine di Windows preparata dal produttore mesi prima della vendita, e lo stesso accade installando il sistema da una ISO poco recente. La configurazione iniziale serve anche a ridurre questo scarto temporale. Appena il dispositivo si collega alla rete può ricevere driver critici e i cosiddetti aggiornamenti ZDP, ovvero Zero Day Patch. Il nome non indica falle sfruttate attivamente ma interventi che Microsoft considera indispensabili fin dal primo utilizzo.

Cercare KB5135000 tramite Windows Update su un sistema 25H2 o 26H2 già operativo non porta a nulla, ed è del tutto normale. Il pacchetto arriva soltanto ai computer che stanno completando la fase OOBE con una connessione Internet attiva, e download e installazione avvengono in automatico senza alcuna selezione da parte dell’utente. Microsoft non indica nemmeno una modalità manuale tramite Microsoft Update Catalog o WSUS.

Aggiornamenti rimandati e controllo dopo l’installazione

Da aprile 2026 la procedura permette di posticipare gli aggiornamenti a dopo la comparsa del desktop. Nella schermata dedicata, sotto la barra di avanzamento, si trova il pulsante Aggiorna più tardi e basta selezionarlo per proseguire con la configurazione. Non occorre aprire il prompt dei comandi con MAIUSC+F10, modificare il registro, chiudere processi o scollegare la rete perché si tratta di una funzione supportata ufficialmente. Torna utile quando si installa il sistema su più computer, si fanno prove su macchine virtuali o la connessione è lenta. Raggiunto il desktop basta premere Windows+I e aprire Windows Update per cercare e installare quanto rimasto in sospeso.

Anche dopo la configurazione resta possibile decidere i tempi. Le impostazioni di Windows Update consentono di sospendere gli aggiornamenti, ma solo per un periodo limitato oltre il quale tutto riprende normalmente. Per ottenere un comportamento vicino a quello di Windows 7 si può impostare a 2 il valore AUOptions nel registro di sistema. In questo modo il sistema continua a verificare i nuovi pacchetti ma lascia all’utente la scelta su quando scaricarli e installarli. Il pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti però può autorizzare direttamente download e installazione.

C’è poi la questione del menu di spegnimento. Con aggiornamenti in attesa le voci Arresta il sistema e Riavvia il sistema vengono sostituite da Aggiorna e arresta e Aggiorna e riavvia. Intervenendo sui valori EnhancedShutdownEnabled e ShutdownFlyoutOptions del registro di sistema si recuperano le opzioni classiche, ed è consigliabile automatizzare la procedura perché Windows può ripristinare periodicamente le impostazioni originali.

Fonte: TecnoAndroid