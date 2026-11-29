Le cosiddette Guerre Toyota raccontano una storia che sembra uscita da un romanzo e invece è accaduta davvero nel deserto africano: un esercito senza carri armati né aerei riuscì a piegare una delle forze armate meglio equipaggiate del continente grazie a un gruppo di pickup e fuoristrada giapponesi. I protagonisti sono due nomi noti a chiunque ami i 4×4, cioè il Toyota Land Cruiser e la Toyota Hilux. Sono famosi per la loro resistenza e per la capacità di superare qualsiasi ostacolo, tanto da aver conquistato percorsi durissimi come la Dakar. Ma il loro curriculum comprende anche parecchi campi di battaglia.

Fin dall’inizio Toyota concepì questi mezzi con un’ispirazione chiaramente militare, prendendo come modello la leggendaria Jeep Willys dopo la Seconda guerra mondiale. Il Land Cruiser nacque oltre 70 anni fa e nel tempo è diventato un’icona del fuoristrada più autentico, con tantissime versioni nei vari mercati e più di 10 milioni di esemplari venduti. La Hilux arrivò invece nel 1968 come equilibrio riuscito tra potenza e versatilità. Da allora si sono succedute nove generazioni, tutte apprezzate per la loro affidabilità, anche se la vera fama di mezzi indistruttibili se la guadagnarono soprattutto la quarta e la quinta, prodotte rispettivamente negli anni Ottanta e Novanta.

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Guerre Toyota: il conflitto tra Ciad e Libia e la battaglia di Fada

Entrambi i modelli ebbero un ruolo decisivo nella guerra tra Ciad e Libia, scoppiata alla fine degli anni Settanta e diventata più intensa nel decennio successivo. Proprio le ultime fasi di quello scontro presero il nome di Guerre Toyota, perché quei veicoli robusti e maneggevoli cambiarono per sempre il modo di combattere in certe zone remote del pianeta.

Il culmine arrivò tra il 1986 e il 1987. La Libia, allora guidata da Muammar Gheddafi, poteva contare su una forza imponente con oltre 8.000 uomini, 300 carri armati sovietici T55, artiglieria pesante, elicotteri e aerei da combattimento. I suoi soldati però erano stanchi, demotivati e disorganizzati. Il Ciad schierava circa 10.000 militari molto determinati ma privi di supporto aereo e di mezzi corazzati. In compenso aveva l’appoggio terrestre della Francia e una flotta di circa 400 pickup Toyota armati con missili e mitragliatrici. Alcuni montavano persino missili anticarro guidati MILAN forniti dal governo francese.

Contro ogni previsione fu il Ciad a vincere un conflitto lungo, sanguinoso e sbilanciato fin dall’inizio. Mentre i carri libici arrancavano sui terreni aridi, i Toyota si spostavano con agilità e potevano trasportare fino a 20 soldati con le loro armi a grande velocità. Uno degli episodi chiave fu la battaglia di Fada del 1987, quando i pickup riuscirono ad accerchiare e distruggere quasi del tutto una brigata corazzata libica. Il bilancio per Tripoli fu pesantissimo con 784 morti, 92 carri T55 e 33 BMP1 perduti. Il Ciad catturò inoltre 13 T55, 18 BMP1 e 81 prigionieri, perdendo appena 18 soldati e tre Toyota. Secondo stime statunitensi, nell’insieme degli scontri la Libia contò oltre 7.500 perdite contro le 1.000 ciadiane, con centinaia di carri distrutti e aerei messi fuori uso.

Dalla televisione ai conflitti di oggi

Né il Land Cruiser né la Hilux erano blindati o pensati come veicoli militari tradizionali. Eppure l’efficienza e la facilità con cui attraversavano terreni difficili garantirono un vantaggio tattico enorme. Anche i consumi facevano la differenza, perché erano minimi rispetto a quelli dei carri armati e permettevano maggiore mobilità con una dipendenza ridotta dai rifornimenti, un aspetto cruciale nel deserto.

La loro tempra è stata messa alla prova anche lontano dall’Africa. Il celebre programma britannico Top Gear sottopose una povera Hilux rossa degli anni Ottanta a una serie di prove estreme: fu colpita da una palla da demolizione, rimase per ore immersa in acqua salata, venne data alle fiamme e infine abbattuta insieme a un edificio. Nonostante tutto continuava a funzionare. Episodi del genere spiegano perché questi mezzi siano diventati popolari non solo tra gli appassionati ma anche tra gruppi insorti e milizie di tutto il mondo.

Dal Nicaragua al Ruanda fino allo Yemen e al Pakistan, passando per l’offensiva del sedicente Stato Islamico a Mosul nel 2014, i Land Cruiser e le Hilux sono comparsi in moltissimi conflitti, diventando uno strumento militare non ufficiale difficile da controllare. Le versioni moderne vendute in concessionaria rispettano severe normative su emissioni e sistemi ADAS, traguardi irraggiungibili per i modelli usati all’epoca. Nelle aree dove le regole sono meno stringenti, però, circolano ancora esemplari datati che continuano a dimostrarsi affidabili, impiegati in un ruolo che i loro ingegneri non avevano mai previsto.

Fonte: TecnoAndroid