Chi non ha ancora visto gli ultimi sviluppi farebbe bene a fermarsi qui, perché questo articolo contiene spoiler. Percy Jackson entra ufficialmente in una nuova fase del suo racconto e lo fa nel modo più doloroso possibile, cioè con la morte di un personaggio che segna un punto di non ritorno. Non si tratta di un semplice colpo di scena da archiviare in fretta. Quella perdita apre la strada a conseguenze profonde, destinate a pesare su tutto ciò che verrà dopo.

La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha appena attraversato uno dei momenti più dolorosi dell’intera saga, e il passaggio non è stato morbido. A portare questa svolta è stato il quarto episodio, che ha riservato agli spettatori una sorpresa tutt’altro che piacevole. Chi seguiva la serie aspettandosi il consueto equilibrio tra avventura e leggerezza si è trovato davanti a qualcosa di molto diverso, più cupo e decisamente più difficile da digerire.

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Il quarto episodio e una perdita che pesa

Nelle storie che ruotano attorno a giovani eroi e divinità capricciose il pericolo è sempre dietro l’angolo, eppure c’è una bella differenza tra il rischio raccontato e la scomparsa vera di un personaggio. Con questo quarto episodio la serie ha scelto la seconda strada, e lo ha fatto senza attenuare l’impatto. La morte arriva come un colpo secco e cambia il tono generale del racconto, che fino a quel momento poteva ancora concedersi qualche respiro più leggero.

È proprio questo il senso della nuova era di cui si parla. L’episodio non chiude soltanto una vicenda personale ma sposta l’intera narrazione su un terreno diverso, dove le scelte hanno un prezzo e le ferite non si rimarginano con la puntata successiva. Gli spettatori lo hanno percepito subito, perché un evento simile riguarda inevitabilmente anche chi resta in scena e dovrà fare i conti con quel vuoto.

Una nuova era per Percy Jackson

Parlare di svolta non è un’esagerazione. Quando una saga arriva alla terza stagione il pubblico ha ormai costruito un legame con i protagonisti, li conosce, ne riconosce i difetti e le debolezze. Per questo una perdita in questa fase colpisce più duramente rispetto a quanto accadrebbe all’inizio di un percorso. Il dolore non resta confinato allo schermo ma arriva dritto a chi guarda, ed è esattamente ciò che è successo con questo capitolo di Percy Jackson.

Le conseguenze, come anticipato, si annunciano profonde. La morte di questo personaggio rappresenta l’inizio di un nuovo corso per la serie e non un episodio isolato destinato a essere dimenticato. Il racconto cambia pelle, diventa più adulto nelle emozioni e più severo nei confronti dei suoi eroi, che non possono più contare sull’idea che tutto finisca sempre bene.

Anche il modo in cui il pubblico vivrà le prossime puntate sarà inevitabilmente diverso. Dopo uno shock simile ogni nuova minaccia viene percepita con un’altra intensità, perché la serie ha appena dimostrato di essere disposta a sacrificare qualcuno pur di far avanzare la storia. Ed è questa la vera eredità del quarto episodio, che ha trasformato Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo in qualcosa di più fragile e al tempo stesso più intenso.

La sorpresa riservata dal quarto appuntamento della terza stagione resta quindi uno dei passaggi più amari mai visti nella saga, una morte che ha chiuso un capitolo e ne ha aperto un altro, segnato da conseguenze che accompagneranno Percy Jackson nel resto del suo cammino.

Fonte: TecnoAndroid