La terza stagione di The Terminal List è ufficiale e porterà sullo schermo il romanzo Savage Son firmato da Jack Carr. A commentare la notizia ci ha pensato Chris Pratt, l’attore protagonista della serie, che proprio in queste ore ha deciso di rompere il silenzio sul ritorno di James Reece. Le sue parole lasciano pochi dubbi sull’entusiasmo con cui sta vivendo il nuovo capitolo, e per chi segue la produzione si tratta di un segnale tutt’altro che secondario.

Il punto di partenza è chiaro. La serie televisiva tornerà con nuovi episodi e lo farà appoggiandosi ancora una volta alla pagina scritta, una scelta che lega a doppio filo il progetto all’universo narrativo creato da Jack Carr. Non si parla quindi di una storia originale costruita da zero per il piccolo schermo ma di un vero e proprio adattamento, con tutto quello che comporta in termini di aspettative da parte dei lettori. Chi conosce i libri sa bene che ogni passaggio dalla carta alla televisione porta con sé qualche rischio, ma anche la possibilità di dare corpo e voce a personaggi che fino a quel momento vivevano solo nell’immaginazione del pubblico.

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Chris Pratt e il ritorno di James Reece

Le dichiarazioni di Chris Pratt arrivano in un momento in cui l’attenzione attorno alla serie è piuttosto alta. L’attore ha parlato del ritorno di James Reece, il personaggio al centro del racconto, definendo il progetto con una formula precisa. Secondo il protagonista, quello di Savage Son sarà un adattamento entusiasmante. Poche parole, certo, ma pesano parecchio, soprattutto perché arrivano direttamente dal volto più riconoscibile dello show.

Quando è l’interprete principale a sbilanciarsi in questo modo, di solito il messaggio è rivolto a due tipi di spettatori. Da una parte c’è chi ha seguito le stagioni precedenti e vuole sapere se il tono resterà coerente con quanto visto finora. Dall’altra ci sono i lettori dei romanzi, che inevitabilmente guarderanno alla terza stagione con occhio critico, pronti a confrontare ogni scena con il materiale originale. L’aggettivo scelto dall’attore sembra pensato per rassicurare entrambi, senza però svelare nulla di concreto sulla trama o sugli sviluppi.

Savage Son, il romanzo di Jack Carr al centro della nuova stagione

La scelta di puntare su Savage Son conferma la volontà di restare fedeli alla saga letteraria da cui tutto è partito. Il nome di Jack Carr resta il riferimento principale per chi lavora alla serie, e il fatto che la nuova stagione sia costruita attorno a un suo romanzo dice molto sulla direzione che la produzione intende seguire. The Terminal List continua quindi a muoversi nel solco tracciato dai libri, mantenendo un legame stretto con la fonte.

Per il momento i dettagli sulla trama restano coperti e le informazioni ufficiali si limitano a pochi elementi essenziali. C’è la conferma della terza stagione, c’è il titolo del romanzo che verrà adattato e c’è il ritorno di James Reece, con un protagonista che non nasconde il proprio coinvolgimento. Nessun indizio invece su eventuali nuovi ingressi nel cast o su come verranno trasposte le vicende narrate nel libro, aspetti che con ogni probabilità verranno chiariti più avanti, man mano che la produzione entrerà nel vivo.

Quello che emerge, al netto dei dettagli ancora mancanti, è un quadro piuttosto definito. La serie va avanti, il materiale di partenza è stato scelto e Chris Pratt ha già fatto sapere come la pensa. Per l’attore protagonista l’adattamento di Savage Son, il romanzo di Jack Carr che segnerà il ritorno di James Reece, sarà un adattamento entusiasmante.

Fonte: TecnoAndroid