Per 167 anni intere generazioni di matematici hanno provato a dimostrare l’ipotesi di Riemann senza riuscirci. Adesso una dimostrazione sviluppata con Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, ha superato diverse verifiche indipendenti. Se il risultato verrà confermato anche nelle sedi ufficiali potrebbe chiudersi uno dei sette Problemi del Millennio, considerati tra le sfide più ardue della matematica e premiati ciascuno con circa 900 mila euro.

L’annuncio è arrivato il 20 novembre dal matematico Levent Alpöge, ricercatore di Anthropic. Appena un giorno dopo la Lean Focused Research Organization (Lean FRO) e la Mathlib Initiative, due realtà specializzate nella revisione delle dimostrazioni matematiche, ne hanno certificato la validità. “Abbiamo piena fiducia nel fatto che la dimostrazione di Alpöge dell’ipotesi di Riemann sia corretta e ci congratuliamo con lui per questo traguardo” hanno scritto le due organizzazioni in un comunicato congiunto. Il lavoro conta circa 17 milioni di righe di codice ed è stato costruito con Lean, uno strumento che permette di controllare se una soluzione matematica regge davvero. Per valutarlo diversi esperti hanno usato programmi indipendenti che hanno passato al setaccio la prova e confermato che risolve proprio il quesito posto da Riemann.

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Cos’è l’ipotesi di Riemann e perché pesa così tanto

Nel 1859 il matematico tedesco Bernhard Riemann formulò una domanda legata alla distribuzione dei numeri primi, quelli divisibili esattamente solo per 1 e per sé stessi come 2, 3, 5, 7 e 11. Sono mattoni fondamentali della matematica eppure compaiono seguendo schemi difficili da decifrare. L’ipotesi suggerisce una relazione che consentirebbe di capire con maggiore precisione come si distribuiscono lungo la sequenza dei numeri.

Nel 2000 il Clay Mathematics Institute l’ha inserita tra i sette Problemi del Millennio, l’elenco dei rompicapo più complessi della matematica moderna, mettendo in palio la stessa cifra per ognuno di essi. Finora soltanto la congettura di Poincaré, dimostrata dal matematico russo Grigori Perelman, è stata riconosciuta ufficialmente come risolta. La questione lasciata aperta da Riemann potrebbe aggiungersi a quella lista ma deve ancora affrontare il processo di valutazione dell’istituto. Per ottenere il riconoscimento la soluzione va pubblicata su una sede accademica con determinati requisiti e deve essere ampiamente accettata dalla comunità matematica. Inoltre bisogna attendere almeno due anni dalla pubblicazione prima che venga presa in considerazione per il premio.

Il ruolo di Claude e la corsa tra i colossi dell’IA

Il contributo di Claude è stato decisivo. Alpöge, esperto di teoria dei numeri, ha raccontato di essersi preparato fin dagli anni da studente per tentare l’impresa, ma lavorando con l’IA si è ritrovato a esplorare strade che non aveva messo in conto. Lo stesso ricercatore ammette che alcune parti della dimostrazione sono talmente intricate da richiedere ancora parecchio studio prima di poterle comprendere e spiegare a dovere. La soluzione è stata presentata inizialmente come codice verificabile dai computer, senza un documento che permettesse ad altri specialisti di seguire con facilità l’intero ragionamento. Gli strumenti capaci di verificare milioni di righe di ragionamento consentono già di esaminare prove di una scala difficile da affrontare a mano, però tradurre quei risultati in spiegazioni che altri studiosi possano discutere e sfruttare sarà importante per stabilirne l’impatto sulle nuove teorie. Il caso mostra come l’intelligenza artificiale non serva più soltanto ad accelerare i calcoli o ad analizzare grandi moli di dati, perché ormai partecipa allo sviluppo di nuovi ragionamenti matematici.

La scoperta si inserisce anche in una vera e propria gara tra le grandi aziende del settore, che vogliono dimostrare quanto i loro modelli possano contribuire a problemi scientifici sempre più complessi. A settembre 2026 OpenAI ha annunciato che un suo sistema interno aveva trovato una soluzione al problema dell’esistenza e della regolarità delle equazioni di Navier Stokes, un altro dei sette Problemi del Millennio. Si tratta delle equazioni che descrivono il movimento di liquidi e gas, usate in discipline come la meteorologia e l’ingegneria.

Anche Google DeepMind ha ottenuto progressi notevoli. Nel 2025 una versione di Gemini Deep Think ha risolto correttamente cinque dei sei problemi delle Olimpiadi Internazionali di Matematica, un risultato che le sarebbe valso la medaglia d’oro se avesse gareggiato. L’azienda ha poi sviluppato Aletheia, un sistema basato su Gemini Deep Think capace di proporre soluzioni matematiche, verificarle e correggere i propri errori. In uno studio pubblicato nel 2026 i ricercatori hanno riferito che lo strumento è riuscito a risolvere in autonomia quattro problemi fino ad allora aperti, contribuendo inoltre a nuovi lavori scientifici.

Fonte: TecnoAndroid