Gestire la cronologia delle chat di Gemini potrebbe presto diventare molto più semplice. Google sta lavorando a una funzione che permetterà di archiviare le chat con il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale, così da mantenere l’elenco delle conversazioni in ordine senza dover cancellare nulla. L’app ha già cambiato volto di recente grazie ad alcune novità attese da tempo, che hanno toccato il pannello laterale e le impostazioni, e ora si prepara a un ulteriore passo avanti. Non è tutto però, perché nel codice spunta anche un’altra funzione dal ruolo ancora piuttosto misterioso.

Gemini, arriva l’opzione per archiviare le conversazioni

Gli indizi arrivano dalla versione 17.78.13 beta di App Google, che sui dispositivi Android rappresenta la vera casa delle funzioni di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View. Ad analizzarla è stato il noto insider AssembleDebug, che ha individuato l’ennesima novità in sviluppo per l’app di Gemini. Il team al lavoro sull’assistente punta a offrire un nuovo modo di gestire i dialoghi e di tenere sotto controllo lo storico delle richieste.

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Oggi le possibilità sono piuttosto limitate. Una conversazione si può soltanto eliminare e non esiste una via di mezzo. Con il nuovo sistema comparirà invece la voce Archivia, che in pratica nasconde una chat dalla lista principale senza cancellarla definitivamente. Recuperare i dialoghi messi da parte non dovrebbe richiedere particolari acrobazie, perché basterà toccare l’icona dedicata ai filtri e scegliere l’opzione “Archiviate” per ritrovarli tutti.

Per ora non ci sono indicazioni sui tempi di rilascio. La funzione per archiviare le chat sembra comunque pensata soprattutto per chi usa l’assistente con obiettivi ben precisi e ogni tanto si concede qualche domanda di carattere generale, magari meno rilevante, che può tranquillamente sparire dalla cronologia senza andare persa per sempre.

Spaces, la funzione misteriosa che ricorda ChatGPT

Le schermate emerse nascondono anche un altro dettaglio interessante. Tra la sezione dedicata ai Notebook e quella delle conversazioni compare infatti la voce Spaces, mai vista prima all’interno dell’app di Gemini. Cosa sia esattamente uno “Spazio” non è ancora chiaro. L’insider è però riuscito a capire che toccando il pulsante “Nuovo spazio” l’app passa alla scheda Task e propone un prompt precompilato con la richiesta “Aiutami a creare uno spazio”.

Un possibile indizio arriva dalla concorrenza. ChatGPT offre già una funzionalità chiamata proprio Spaces, che trasforma l’app in un ambiente di lavoro condiviso dove persone e IA possono modificare gli stessi documenti e collaborare partendo dalle stesse fonti. Visto che anche l’archiviazione delle conversazioni è un’opzione già presente sul chatbot rivale, non ci sarebbe nulla di strano se Big G avesse preso spunto dalla concorrenza per arricchire il suo assistente.

Come ottenere o aggiornare l’app di Gemini

In Italia l’assistente di Google è disponibile ufficialmente sia come web app sia come app per dispositivi Android, dove continua a far parte di App Google esattamente come Google Assistant. La pagina dedicata si trova sul Google Play Store, da cui è possibile scaricarla senza difficoltà.

Per accedere alle novità di Gemini conviene verificare di avere installata la versione più recente di App Google, che funge da vero contenitore dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale e anche della AI Mode. Per farlo basta aprire la pagina dell’app sul Play Store e toccare “Aggiorna” nel caso in cui venga segnalato un aggiornamento disponibile.

Fonte: TecnoAndroid