Ci sono station wagon che nascono per privilegiare lo spazio, la praticità e il comfort, e poi ci sono automobili che cercano di dimostrare come queste caratteristiche possano convivere con un carattere decisamente sportivo. La CUPRA Leon Sportstourer 2026 appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Basta guardarla per capire che non vuole essere la classica familiare: il frontale aggressivo, le superfici scolpite, i gruppi ottici affilati e le proporzioni della carrozzeria trasmettono una personalità molto forte. Eppure, sotto questa veste dinamica, rimane una vettura pensata per affrontare viaggi, spostamenti quotidiani e impegni familiari. Abbiamo provato la versione 1.5 e-HYBRID da 204 CV, una plug-in hybrid che promette prestazioni interessanti, la possibilità di percorrere diversi chilometri senza utilizzare il motore termico e consumi contenuti quando la batteria viene sfruttata nel modo corretto. Dopo circa 600 chilometri di prova, tra percorsi differenti e temperature invernali, possiamo già anticipare una cosa: questa CUPRA riesce a mettere insieme due personalità senza sembrare costretta a scegliere tra sportività e praticità.

Design: una station wagon che non vuole sembrare una station wagon

La prima cosa che colpisce della Leon Sportstourer 2026 è il modo in cui CUPRA ha interpretato la carrozzeria familiare. La parte anteriore conserva tutti gli elementi stilistici che hanno reso riconoscibile il marchio, con un cofano dalle forme scolpite, un muso basso e una firma luminosa che contribuisce a rendere lo sguardo particolarmente aggressivo. Le linee non sono mai timide: ogni superficie sembra avere uno scopo preciso, mentre i paraurti sportivi e i dettagli scuri accentuano ulteriormente la sensazione di dinamismo. Anche osservandola lateralmente si percepisce una certa tensione, grazie alla linea del tetto che accompagna lo sguardo verso la parte posteriore senza appesantire eccessivamente il profilo. È una vettura che riesce a distinguersi nel traffico e che, a mio parere, ha una delle interpretazioni più riuscite del concetto di station wagon sportiva.

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Il posteriore è altrettanto caratteristico, con gruppi ottici posteriori Full LED, logo CUPRA integrato nella firma luminosa e un portellone che mantiene proporzioni equilibrate nonostante la maggiore lunghezza rispetto alla berlina. I terminali di scarico nascosti ricordano che siamo davanti a una motorizzazione ibrida plug-in, ma non compromettono l’impatto visivo complessivo. La carrozzeria misura 4.656 mm di lunghezza, 1.799 mm di larghezza e 1.441 mm di altezza, con un passo di 2.682 mm. Numeri che raccontano una vettura importante nelle dimensioni, ma che nella realtà non appare eccessivamente ingombrante. La carreggiata è di 1.564 mm all’anteriore e 1.519 mm al posteriore, valori che contribuiscono alla postura larga e ben piantata a terra.

Abitacolo e tecnologia: un ambiente dal carattere CUPRA

Salendo a bordo si ritrova un’impostazione coerente con l’esterno. L’abitacolo punta su un design moderno, con una plancia caratterizzata da superfici orizzontali, inserti decorativi e dettagli che richiamano l’identità del marchio. Il conducente ha a disposizione il CUPRA Virtual Cockpit da 10,25 pollici, che raccoglie le principali informazioni di guida e permette di consultare i dati relativi alla motorizzazione ibrida. Al centro della plancia trova posto il display touch da 12,9 pollici del sistema di infotainment, attraverso il quale si gestiscono navigazione, connettività, impostazioni della vettura e contenuti multimediali. La presenza di Apple CarPlay e Android Auto wireless permette di collegare lo smartphone senza utilizzare cavi, mentre la Connectivity Box offre la ricarica wireless per i dispositivi compatibili. Sono presenti anche quattro porte USB-C, due nella zona anteriore e due per i passeggeri posteriori, queste ultime dedicate alla ricarica.

Credits: TecnoAndroid

La posizione di guida è uno degli aspetti che contribuiscono maggiormente alla sensazione di trovarsi su un’auto sportiva. Il sedile permette di trovare una postura raccolta, il volante multifunzione ha un’impostazione decisamente dinamica e i comandi dedicati alle modalità di guida rendono immediato l’accesso alle principali impostazioni. La qualità percepita è complessivamente buona e l’ambiente non cerca di imitare quello di una vettura premium tradizionale: preferisce mantenere un’identità più giovane e grintosa. Il clima automatico tri-zona consente di regolare separatamente la temperatura nelle diverse aree dell’abitacolo, mentre i sedili posteriori abbattibili permettono di ampliare la capacità di carico quando necessario. Non mancano il freno di stazionamento elettrico, il sistema Keyless Go, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il portellone elettrico (nel nostro allestimento Business), elementi che rendono più semplice la gestione quotidiana di una vettura dalle dimensioni importanti.

Motore e-HYBRID da 204 CV: come funziona

Il cuore della vettura è il sistema plug-in hybrid da 150 kW, equivalenti a 204 CV, che abbina un motore benzina 1.5 TSI a un’unità elettrica alimentata da una batteria ricaricabile dall’esterno. Il propulsore termico è un quattro cilindri da 1.498 cm³, con 16 valvole e iniezione diretta, mentre la potenza complessiva dichiarata dal sistema raggiunge 204 CV. La coppia massima è di 350 Nm, disponibile in un intervallo compreso tra 850 e 4.000 giri al minuto secondo i dati tecnici del costruttore. La gestione della parte termica ed elettrica è affidata a un cambio automatico DSG a sei rapporti, specifico per questa configurazione ibrida. Non si tratta quindi di una semplice mild hybrid che utilizza l’elettrico soltanto per assistere il motore a benzina: la Leon e-HYBRID può viaggiare realmente a emissioni locali zero, affidandosi esclusivamente alla trazione elettrica finché la carica disponibile lo consente.

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La CUPRA Leon Sportstourer e-HYBRID accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Sono valori che la collocano in una fascia decisamente interessante per una familiare plug-in da 204 CV, soprattutto considerando la possibilità di utilizzare la sola propulsione elettrica negli spostamenti quotidiani. La risposta dell’acceleratore è pronta e il sistema ibrido riesce a combinare il contributo dei due motori quando viene richiesta maggiore potenza. Il cambio DSG a sei rapporti accompagna l’erogazione, cercando di mantenere il propulsore nella zona di funzionamento più adatta alle condizioni di guida. La potenza non è quella delle versioni VZ più estreme, ma non bisogna dimenticare che questa configurazione nasce per offrire un equilibrio tra prestazioni, efficienza e utilizzo quotidiano.

Batteria, ricarica e autonomia elettrica

Uno degli elementi più importanti di questa motorizzazione è la batteria agli ioni di litio da 19,7 kWh, che permette alla vettura di affrontare una parte significativa degli spostamenti senza consumare benzina. Secondo i dati di omologazione, l’autonomia elettrica nel ciclo WLTP combinato è compresa tra 121 e 132 chilometri, un valore che sulla carta rende la Leon Sportstourer adatta anche a chi percorre quotidianamente distanze piuttosto lunghe. Durante la nostra prova, effettuata in un periodo invernale, abbiamo rilevato un’autonomia di circa 90 chilometri in modalità elettrica. È un risultato da contestualizzare: temperatura esterna, riscaldamento dell’abitacolo, velocità, percorso e stile di guida possono incidere sensibilmente sulla distanza percorribile. In ogni caso, riuscire a coprire una percorrenza di questo tipo con una station wagon di queste dimensioni è un risultato decisamente interessante.

La ricarica può avvenire in corrente alternata fino a 11 kW, con un tempo dichiarato di circa due ore e trenta minuti per passare dallo 0 al 100%. La vettura supporta anche la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW: in questo caso CUPRA indica circa 26 minuti per recuperare dal 10 all’80% della capacità. È un dettaglio importante perché amplia le possibilità di utilizzo della plug-in hybrid, rendendo più semplice recuperare energia anche durante una sosta fuori casa. Nella dotazione dedicata alla ricarica sono previsti i cavi necessari per collegarsi alle infrastrutture compatibili, mentre la disponibilità di un cavo Mode 3 da 16 A è indicata tra gli accessori.

Consumi: 25 km/l dopo 600 chilometri

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Il dato che più ci interessava verificare durante la prova era quello relativo ai consumi reali. Le plug-in hybrid possono offrire risultati molto differenti in base alla frequenza con cui vengono ricaricate e al tipo di percorso affrontato: con la batteria carica possono percorrere molti chilometri utilizzando soltanto l’elettrico, mentre nei viaggi più lunghi entrano progressivamente in gioco il motore termico e la gestione ibrida. Nel nostro caso, dopo circa 600 chilometri di utilizzo, abbiamo registrato una media di circa 25 km/l nel ciclo combinato ibrido. È un risultato decisamente positivo, soprattutto considerando che la prova è stata effettuata durante l’inverno e non esclusivamente su percorsi urbani o con una guida particolarmente attenta ai consumi. Naturalmente si tratta del dato ottenuto nel nostro specifico utilizzo, non di un valore garantito per qualsiasi conducente o condizione di marcia.

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Per completezza, i dati ufficiali WLTP indicano un consumo combinato compreso tra 1,2 e 1,5 l/100 km, con emissioni di CO₂ tra 28 e 34 g/km. Questi valori devono però essere interpretati correttamente, perché il ciclo di omologazione delle plug-in hybrid tiene conto anche dell’energia elettrica accumulata nella batteria. Se si parte con la batteria carica e si percorrono distanze compatibili con l’autonomia elettrica, il consumo di benzina può essere molto basso; se invece si affrontano lunghi viaggi senza ricaricare, il comportamento cambia e il motore termico assume un ruolo più importante. La nostra media di circa 25 km/l rappresenta quindi un riferimento concreto relativo ai 600 chilometri percorsi, mentre il dato WLTP descrive una condizione di omologazione differente. Il consiglio è semplice: questa motorizzazione dà il meglio quando si ha la possibilità di ricaricare con regolarità, sfruttando l’elettrico negli spostamenti quotidiani e lasciando al sistema ibrido il compito di gestire i tragitti più lunghi.

Come si guida: sterzo preciso e grande stabilità

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È al volante che la Leon Sportstourer riesce a convincere davvero. Nonostante la carrozzeria allungata e il peso superiore rispetto a quello di una normale versione benzina, la vettura trasmette una sensazione di grande solidità. È ben piantata a terra, affronta le curve con sicurezza e non dà mai l’impressione di essere una familiare che cerca di mascherare le proprie dimensioni. Lo sterzo progressivo R-EPS è uno degli elementi che ho apprezzato maggiormente: la risposta cambia in funzione dell’angolo di sterzata, permettendo di avere una buona precisione nelle curve e una gestione più semplice nelle manovre a bassa velocità. La vettura segue con naturalezza le traiettorie impostate e restituisce un comportamento prevedibile, senza richiedere continui interventi correttivi. È un’impostazione che invita a guidare, ma che non diventa impegnativa quando si affrontano i normali spostamenti quotidiani.

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Anche l’assetto contribuisce alla sensazione di controllo. La versione e-HYBRID adotta uno schema anteriore McPherson indipendente e un retrotreno multilink, con molle elicoidali e ammortizzatori idraulici. Questa configurazione permette di gestire con efficacia il peso della vettura e di mantenere un buon equilibrio tra stabilità e comfort. La massa in ordine di marcia indicata dal listino è di circa 1.720 kg, un valore da tenere presente quando si valuta il comportamento dinamico. Eppure, una volta in movimento, la Leon non sembra portarsi dietro tutta questa massa: la distribuzione della spinta elettrica e termica, insieme alla taratura dello sterzo e delle sospensioni, contribuisce a renderla piacevole da guidare. Non è una sportiva estrema, e non vuole esserlo, ma riesce a offrire un’esperienza decisamente più coinvolgente rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare da una station wagon ibrida.

I fari Matrix LED ULTRA: uno degli optional migliori

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Tra gli elementi che hanno arricchito la vettura della nostra prova c’è il pacchetto Pure Performance, che comprende i fari anteriori Matrix LED ULTRA con welcome ceremony. È un equipaggiamento che merita un’attenzione particolare, perché non si limita a migliorare l’estetica del frontale. La tecnologia Matrix LED permette di gestire in maniera selettiva il fascio luminoso, adattando l’illuminazione alle condizioni della strada e alla presenza degli altri veicoli. In questo modo è possibile sfruttare una maggiore illuminazione senza abbagliare chi procede nella direzione opposta o chi si trova davanti. La funzione di gestione adattiva degli abbaglianti rappresenta un vantaggio concreto soprattutto nei tragitti extraurbani, sulle strade poco illuminate e durante i viaggi notturni. La welcome ceremony aggiunge invece un elemento scenografico all’accensione della vettura, rendendo ancora più riconoscibile la firma luminosa CUPRA.

Il pacchetto Pure Performance ha un prezzo di listino di 1.270 euro IVA inclusa per la Leon Sportstourer nella configurazione prevista dal listino consultato. È una cifra da valutare insieme al resto della dotazione, ma se si percorrono spesso strade extraurbane o si viaggia di notte, è un investimento che prenderei seriamente in considerazione. Sulla nostra vettura i fari sono stati uno dei dettagli che abbiamo apprezzato maggiormente.

I pacchetti optional della nostra CUPRA

La vettura protagonista della recensione era equipaggiata con cinque pacchetti che ne arricchiscono sensibilmente la dotazione: Edge, Intelligent Drive, Navigation, Pure Performance e Skyline.

Il pacchetto Edge è dedicato soprattutto al comfort. Comprende il Keyless Advanced, che permette di accedere alla vettura senza utilizzare direttamente la chiave, l’illuminazione ambientale Smart Wraparound, la videocamera posteriore, il sistema antifurto e il portellone elettrico con apertura hands-free. Quest’ultimo è particolarmente comodo quando si hanno le mani occupate e si deve caricare qualcosa nel bagagliaio. La combinazione di questi elementi rende l’utilizzo quotidiano più pratico e aggiunge alcune funzioni che, una volta provate, diventano difficili da abbandonare.

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Il pacchetto Intelligent Drive amplia invece le dotazioni dedicate alla sicurezza e all’assistenza alla guida. Nella configurazione prevista per i modelli DSG comprende il Safe & Driving Pack XL, con monitoraggio dell’angolo cieco Side Assist, Exit Assist per rilevare eventuali pericoli durante l’uscita da un parcheggio ed Exit Warning, che avvisa della presenza di veicoli o altri ostacoli quando si sta per aprire una portiera. Si aggiungono il Lane Assist Plus, che contribuisce a mantenere la vettura al centro della corsia e può intervenire in situazioni di emergenza, e il sistema PreCrash, pensato per preparare l’abitacolo in caso di possibile collisione. Non manca l’Intelligent Park Assist con Trained Park Assist, che supporta le manovre di parcheggio e può memorizzare determinate procedure. È un pacchetto particolarmente interessante per chi utilizza l’auto in città e affronta spesso situazioni di traffico intenso.

Con il pacchetto Navigation viene aggiunto il sistema di navigazione integrato, un’alternativa alle indicazioni fornite dalle applicazioni dello smartphone. La presenza di una soluzione nativa può risultare comoda quando si preferisce utilizzare direttamente il display centrale e avere le indicazioni sempre integrate nell’interfaccia della vettura. Il pacchetto Pure Performance, come anticipato, porta invece in dote i fari Matrix LED ULTRA con welcome ceremony. Infine, il pacchetto Skyline aggiunge il tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico, una soluzione che modifica sensibilmente la percezione dell’abitacolo. Il vetro permette di aumentare la luminosità interna e di rendere l’ambiente più arioso, mentre la possibilità di apertura consente di far entrare aria nell’abitacolo senza dover necessariamente utilizzare il climatizzatore. È un optional che valorizza soprattutto l’esperienza dei passeggeri e che contribuisce a rendere più piacevoli i viaggi.

Spazio e praticità: il prezzo da pagare per la batteria

Una station wagon deve naturalmente saper fare anche la station wagon. La Leon Sportstourer offre un abitacolo sufficientemente spazioso per affrontare i viaggi con più passeggeri e una buona modularità grazie al divano posteriore abbattibile. La lunghezza superiore ai quattro metri e mezzo permette di ottenere un profilo slanciato senza sacrificare completamente l’abitabilità. Il bagagliaio, tuttavia, merita una precisazione importante: nella versione e-HYBRID la capacità dichiarata è di 470 litri, inferiore ai 620 litri disponibili su diverse altre motorizzazioni della gamma. La differenza è legata alla presenza della batteria del sistema plug-in, che occupa spazio nella parte posteriore della vettura. Rimane comunque un vano utilizzabile per la spesa, i bagagli e le necessità quotidiane, ma chi sceglie questa motorizzazione deve essere consapevole della riduzione rispetto alle versioni non plug-in.

Sicurezza e dotazioni di serie

La dotazione di sicurezza comprende un pacchetto piuttosto articolato di sistemi di assistenza. Tra quelli previsti di serie troviamo l’Adaptive Cruise Control con funzione predittiva e limitatore di velocità, il Front Assist con frenata automatica di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assist per il mantenimento della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale. Sono presenti anche il sistema di rilevamento della stanchezza, i sensori di luce e pioggia, il controllo elettronico della stabilità ESP, l’ABS e il sistema di controllo della pressione degli pneumatici. La dotazione comprende sette airbag, inclusi quelli frontali, laterali, a tendina e centrale, oltre agli attacchi ISOFIX i-Size per i seggiolini compatibili.

Prezzo e considerazioni finali

La CUPRA Leon Sportstourer e-HYBRID da 204 CV è una vettura che riesce a distinguersi perché non sacrifica completamente la sportività in nome della praticità. Il design è uno dei suoi punti di forza: le linee sono aggressive, le proporzioni funzionano e la carrozzeria familiare non riesce a togliere carattere a un modello che sembra sempre pronto a scattare. Al volante si apprezza soprattutto la stabilità, insieme allo sterzo progressivo e a un comportamento dinamico che restituisce sicurezza anche quando si affrontano curve e cambi di direzione. Il sistema ibrido convince per la possibilità di percorrere distanze importanti in elettrico e per i consumi che abbiamo rilevato durante i nostri 600 chilometri di prova, pari a circa 25 km/l nel ciclo combinato ibrido. I circa 90 chilometri di autonomia elettrica ottenuti in inverno sono un altro dato positivo, pur rimanendo inferiori ai 121-132 chilometri dichiarati nel ciclo WLTP.

Non è però una vettura priva di compromessi. Il bagagliaio da 470 litri è meno generoso rispetto a quello delle versioni benzina e diesel, mentre per sfruttare davvero il potenziale della motorizzazione plug-in è necessario avere la possibilità di ricaricare con una certa regolarità. Anche il prezzo finale può crescere sensibilmente aggiungendo pacchetti e accessori, soprattutto se si desiderano dotazioni come Matrix LED, tetto panoramico e sistemi di assistenza evoluti. Detto questo, la Leon Sportstourer riesce a offrire un insieme molto convincente: bella da vedere, piacevole da guidare e sorprendentemente efficiente quando viene utilizzata nel modo giusto. È una di quelle automobili che fanno dimenticare di essere al volante di una station wagon, senza rinunciare alla versatilità che ci si aspetta da una familiare. E dopo averla guidata, è proprio questa la sua qualità più riuscita.

Fonte: TecnoAndroid