iPhone pieghevole: un display più largo che alto, vicino all’esperienza iPad

iPhone Fold continua a emergere come uno dei progetti più atipici tra i pieghevoli attesi nei prossimi anni. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate sul web, Apple starebbe lavorando ad un display interno con un’impostazione differente rispetto a quella vista sui pieghevoli già lanciati sul mercato in questi anni. Il colosso di Cupertino infatti vorrebbe optare per uno schermo più largo che alto, avvicinando così il suo nuovo iPhone pieghevole agli iPad.

Un rapporto di forma fuori dagli schemi

Secondo le informazioni emerse, Apple avrebbe deciso di adottare un rapporto di forma inedito per il segmento foldable. Il display interno di iPhone Fold sarebbe progettato per privilegiare l’uso orizzontale, segnando una distanza netta rispetto ai pieghevoli Android più diffusi. L’idea è quella di offrire una superficie di lavoro che ricordi un tablet compatto, più adatta alla lettura, alla navigazione e alle attività multimediali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le indiscrezioni parlano di uno schermo esterno da circa 5,3 pollici e di un display interno da circa 7,7 pollici. Il dato centrale non è tanto la diagonale, quanto il fatto che, da aperto, il pannello interno risulterebbe più largo che alto, una scelta coerente con la filosofia dei dispositivi Apple orientati al formato landscape.

Un’esperienza simile a quella degli iPad, iPhone pieghevole sarà differente

Questa impostazione renderebbe l’esperienza visiva più vicina a quella degli iPad di dimensioni maggiori utilizzati in orizzontale. Apple sembrerebbe voler spingere iPhone Fold verso un utilizzo più “da tavolo”, favorendo la produttività leggera e la fruizione dei contenuti rispetto all’uso verticale tipico degli smartphone.

Come sui modelli iPhone 18 Pro, anche su iPhone Fold sarebbe presente una singola fotocamera frontale integrata nell’angolo superiore sinistro, accompagnata dai sensori di luminosità, prossimità e da altri componenti necessari al funzionamento quotidiano del dispositivo. Ci saranno quindi delle differenze sostanziali rispetto ai pieghevoli già visti, ma questo qualcuno già se lo aspettava.