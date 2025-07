iPhone pieghevole: Apple rischia di perdere già con Samsung Galaxy Z Fold 7

Apple non ha ancora presentato ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole, ma le indiscrezioni sul design cominciano a delineare un quadro chiaro. E secondo quanto trapelato da Instant Digital su Weibo, il futuro iPhone Fold potrebbe non reggere il confronto con gli attuali modelli di punta di Samsung e Honor in un aspetto chiave: lo spessore.

Il dispositivo pieghevole della Mela, secondo queste voci, dovrebbe misurare appena 4,8 mm da aperto. Si tratterebbe del prodotto più sottile mai realizzato da Apple, battendo persino l’iPad Pro M4 da 13 pollici (5,1 mm) e l’attuale iPhone 16 (7,8 mm). Un risultato impressionante, ma non sufficiente per superare la concorrenza.

Galaxy Z Fold 7 e Honor Magic V5 restano al momento i più sottili

Lo Z Fold 7 di Samsung, che sarà presentato ufficialmente a breve, dovrebbe fermarsi a 4,2 mm da aperto, mentre l’elegante Honor Magic V5 in versione “Ivory White” raggiunge addirittura i 4,1 mm. Anche da chiuso, l’iPhone Fold potrebbe risultare più spesso: secondo alcune stime, potrebbe toccare i 10 mm, a causa della struttura interna dello schermo e dei bordi di protezione. Di contro, Fold 7 e Magic V5 non superano i 9 mm.

In termini pratici, un millimetro può sembrare poco, ma in un settore in cui ogni dettaglio incide su ergonomia e design, può fare la differenza, anche solo a livello percettivo.

Apple punterà su altro per distinguersi

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, le dimensioni stimate di 4,5-4,8 mm da aperto sarebbero verosimili, e in linea con quanto affermato da altre fonti. Apple, però, potrebbe evitare confronti diretti con la concorrenza e preferire il paragone con i suoi stessi prodotti, come già avvenuto con l’iPad Pro.

È probabile che l’azienda californiana scelga di valorizzare esperienza d’uso, qualità costruttiva e sinergia con l’ecosistema iOS, più che il primato sulla scheda tecnica. Il nodo, quindi, non sarà solo quanto sarà sottile, ma quanto sarà “Apple”.