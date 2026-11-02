iPhone Duo: i fan pensano di cancellare i preordini, il prezzo è alto

Per iPhone Duo sembra proprio un periodo storto. Il nuovo smartphone di Apple non riesce a trovare pace e, con l’emergere dell’ennesimo problema, una parte dei fan più fedeli ha iniziato a valutare seriamente la cancellazione dei preordini. Al centro del malumore c’è soprattutto una cifra importante, perché parliamo di un telefono che costa 2.369 euro di base, e davanti a una spesa del genere la pazienza degli acquirenti tende a esaurirsi in fretta.

Il quadro che si delinea è quello di un pubblico disilluso, che fino a poco tempo fa guardava a iPhone Duo con curiosità e ora lo osserva con una certa diffidenza. Non è difficile capire il perché. Quando un prodotto accumula una serie di intoppi prima ancora di arrivare nelle mani dei clienti, l’entusiasmo iniziale si trasforma facilmente in prudenza. E la prudenza, soprattutto con un listino così alto, porta a ripensare l’acquisto.

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Un prezzo che pesa sulla fiducia

Il nodo principale resta il prezzo. Spendere una somma vicina 2.400 euro per uno smartphone richiede una dose di fiducia notevole nel prodotto e nel marchio che lo propone. Finché tutto procede senza ostacoli, una cifra simile può anche essere accettata da chi vuole il meglio e non bada troppo alla spesa. Il discorso però cambia quando le notizie negative si susseguono una dopo l’altra.

Ed è proprio questo il punto. Per iPhone Duo non si tratta di un singolo inciampo ma dell’ennesima problematica che si aggiunge a quelle già emerse. Ogni nuovo intoppo finisce per sommarsi ai precedenti, alimentando la sensazione che il dispositivo non sia ancora pronto a rispondere alle aspettative. Chi ha già prenotato il telefono si ritrova così davanti a una scelta scomoda: mantenere l’ordine confidando che la casa di Cupertino sistemi le cose oppure fare un passo indietro e attendere tempi migliori.

Molti appassionati sembrano orientati verso la seconda opzione. Non perché abbiano perso interesse verso il nuovo iPhone, ma perché il timore di ritrovarsi tra le mani un prodotto costoso e problematico pesa più del desiderio di essere tra i primi a possederlo. È un ragionamento comprensibile, che riguarda tanto il portafoglio quanto la tranquillità dell’acquisto.

I preordini di iPhone Duo sotto pressione

La fase dei preordini è da sempre un momento delicato per qualsiasi lancio. Rappresenta una sorta di termometro dell’interesse del pubblico e, allo stesso tempo, un impegno che gli acquirenti prendono sulla fiducia, senza aver ancora visto il prodotto dal vivo. Proprio per questo, ogni notizia che getta ombre sul dispositivo può spingere chi ha prenotato a riconsiderare la propria decisione.

Nel caso di iPhone Duo la situazione appare particolarmente tesa. Il telefono di Apple sta attraversando un percorso tutt’altro che lineare e i fan, anziché difenderlo a spada tratta come spesso accade con i prodotti della mela, mostrano un atteggiamento più cauto. Alcuni di loro stanno ormai valutando apertamente di annullare la prenotazione, spaventati dall’idea di investire una cifra così consistente su uno smartphone che continua a far emergere difficoltà.

Il timore di spendere circa 1.700 euro per iPhone Duo è diventato concreto per una parte degli utenti Apple, che ora valutano se confermare o annullare il proprio preordine dopo l’ultimo problema emerso.

Fonte: TecnoAndroid