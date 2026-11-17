Apple ha distribuito agli sviluppatori iOS 27.3 beta 2 insieme a iPadOS 27.3 beta 2, e tra le novità di questo nuovo rilascio ce n’è una che interessa da vicino chi possiede iPhone Duo. Il dispositivo può ora essere sbloccato anche con il riconoscimento facciale, sfruttando la fotocamera frontale, una possibilità che si aggiunge al Touch ID integrato nel pulsante laterale e che cambia un po’ il modo di interagire con lo smartphone nella vita di tutti i giorni.

Le prime versioni di prova di questo ciclo di aggiornamento erano arrivate il 3 novembre, quindi la seconda beta rappresenta il passo successivo di un percorso che procede secondo le tappe consuete. Il pacchetto introduce altre novità rispetto alla build precedente e alcune sono pensate in modo specifico per iPhone Duo. Quella che salta subito all’occhio riguarda proprio l’accesso al telefono, cioè uno dei gesti che si ripetono più volte nell’arco di una giornata.

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Lo sblocco con il volto arriva su iPhone Duo, ma non è Face ID

Con iOS 27.3 beta 2 non è più indispensabile appoggiare il dito sul sensore per entrare nel sistema. Basta guardare lo schermo e iPhone Duo riconosce il volto del proprietario, una soluzione comoda in tutte quelle situazioni in cui raggiungere il pulsante laterale risulta meno immediato. Il dettaglio da tenere a mente però è un altro, perché non si tratta del Face ID presente sugli altri modelli di iPhone.

Apple ha infatti previsto un sistema decisamente più limitato, che funziona esclusivamente per la schermata di blocco. Il volto diventa quindi una chiave per superare il primo ostacolo e arrivare alla home, nulla di più. Tutto ciò che va oltre continua a passare dall’impronta digitale, che resta il vero metodo di autenticazione del dispositivo. Praticamente il riconoscimento facciale su questo modello va visto come una scorciatoia per lo sblocco e non come un sostituto completo del sensore biometrico già esistente.

Apple Pay, password e app restano legati al Touch ID

Le operazioni più delicate rimangono affidate al dito. Per autorizzare un pagamento con Apple Pay, per accedere alle password salvate o per autenticarsi all’interno delle applicazioni sarà ancora necessario il Touch ID. In questi casi il volto non viene preso in considerazione e lo smartphone continuerà a chiedere l’impronta come accade oggi.

Anche lo sblocco tramite volto, del resto, non è sempre disponibile. Esiste una condizione precisa da rispettare, perché iPhone Duo deve essere stato autenticato di recente con l’impronta digitale oppure con il codice di accesso. Solo dopo questo passaggio il riconoscimento facciale entra in gioco e consente di aprire il telefono con uno sguardo. Si tratta quindi di un meccanismo che lavora in coppia con il sensore e non in autonomia.

C’è poi un limite di tempo da considerare. Se lo smartphone resta inutilizzato per circa 45 minuti, la scorciatoia smette di funzionare e torna obbligatorio il Touch ID per sbloccare il dispositivo. Dopo una pausa prolungata, insomma, iPhone Duo richiede di nuovo l’impronta digitale prima di riattivare lo sblocco con il volto, che con iOS 27.3 beta 2 rimane comunque riservato alla sola schermata di blocco.

Fonte: TecnoAndroid