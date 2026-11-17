Gli aggiornamenti in casa OnePlus non si fermano e questa volta tocca a OnePlus 12, lo smartphone che nel 2023 occupava il gradino più alto della gamma del marchio cinese. Il dispositivo ha iniziato a ricevere Android 17 insieme alla ColorOS 17, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria che l’azienda sta portando con un ritmo piuttosto serrato su diversi modelli del proprio catalogo.

Le prime segnalazioni arrivano dall’India. Lì i possessori di OnePlus 12 stanno vedendo comparire un firmware che porta il sistema alla versione CPH2573_17.0.0.100(EX01), sigla che identifica proprio il pacchetto con la nuova release di Android a bordo. Un segnale concreto del fatto che il passaggio alla nuova piattaforma per l’ex ammiraglia è ormai partito, almeno in quel mercato.

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Un rilascio graduale e l’Europa dovrà pazientare

Come accade quasi sempre in queste situazioni la distribuzione procede per gradi. Prima alcuni Paesi, poi via via tutti gli altri. Proprio per questo servirà ancora un po’ di tempo prima che l’aggiornamento tanto atteso raggiunga anche gli smartphone venduti in Europa. Chi possiede il telefono in Italia, quindi, dovrà aspettare ancora qualche tempo prima di vedere comparire la notifica del nuovo firmware.

C’è però un elemento che rassicura chi ha acquistato un OnePlus da queste parti. Nonostante il ritiro dal mercato europeo, l’azienda ha confermato di voler mantenere gli impegni presi sul fronte del supporto software per tutti i modelli commercializzati nel Vecchio Continente. In termini pratici non dovrebbero esserci ostacoli particolari alla diffusione degli aggiornamenti sui dispositivi interessati, OnePlus 12 compreso. Una garanzia non da poco per chi temeva di ritrovarsi con un telefono abbandonato a sé stesso dopo l’uscita di scena del marchio.

Le novità principali della ColorOS 17

L’elenco completo dei cambiamenti è stato pubblicato direttamente da OnePlus ed è davvero corposo. Passarlo in rassegna voce per voce sarebbe un’impresa piuttosto lunga, ma alcune novità spiccano più di altre e meritano uno sguardo ravvicinato perché sono quelle che cambiano davvero l’esperienza d’uso quotidiana della ColorOS 17.

La prima riguarda il nuovo Luminous Rendering Engine, il motore grafico che rinnova l’interfaccia e permette animazioni ancora più fluide e coerenti tra loro. I benefici si notano sia nella schermata Home sia nell’Always On Display, cioè la modalità che mantiene alcune informazioni visibili anche quando lo schermo è spento. Due ambiti molto diversi, accomunati però dalla stessa attenzione alla resa visiva.

Poi c’è il capitolo notifiche. La sezione dedicata è stata ammodernata in modo completo insieme al centro di controllo, il pannello da cui si gestiscono le impostazioni rapide del telefono. Si tratta di due aree che si usano decine di volte al giorno e quindi ogni intervento in questa direzione ha un impatto immediato. Completano il quadro le app di sistema rinnovate e una lunga serie di altri cambiamenti distribuiti un po’ ovunque nel software, tutti racchiusi nell’ultimo firmware di Android 17 per l’ex top di gamma.

Fonte: TecnoAndroid