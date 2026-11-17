Esistono mondi che potrebbero essere più accoglienti della Terra per la vita, e la comunità scientifica li chiama pianeti superabitabili. L’idea, maturata negli ultimi decenni tra astronomi e ricercatori, ribalta una convinzione quasi istintiva, cioè che il pianeta perfetto sia proprio quello che abitiamo. Le condizioni migliori per lo sviluppo della vita potrebbero invece trovarsi su una super Terra, un corpo roccioso un po’ più grande del nostro, in orbita attorno a una stella nana di tipo K, più fredda e longeva del Sole e capace di diffondere una luce dalle tonalità aranciate.

Tra le voci più convinte c’è quella dell’astrobiologa Iva Vilović, del Leibniz Institute for Astrophysics di Potsdam. Secondo la studiosa la luce delle nane di tipo K rappresenta una fonte luminosa estremamente interessante, tanto da meritare un posto prioritario in qualsiasi ricerca di vita extraterrestre. Il ragionamento va quindi oltre la semplice possibilità che qualcosa di vivo esista al di fuori del nostro sistema planetario. Alcuni mondi lontani potrebbero offrire ambienti persino più favorevoli di quelli terrestri.

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L’identikit di un mondo più ospitale della Terra

Come sarebbe fatto, concretamente, un pianeta del genere? Uno dei ritratti possibili descrive una super Terra con una massa doppia rispetto a quella terrestre e un diametro superiore tra il 20 e il 30%. La superficie sarebbe coperta da ampie distese d’acqua, con laghi e mari poco profondi ricchi di barriere coralline. La luce arriverebbe fino ai fondali, favorendo la nascita di ecosistemi marini vari e rigogliosi.

Il paesaggio risulterebbe frammentato in tanti arcipelaghi, ciascuno con una biodiversità propria e con specie adattate al proprio ambiente, il tutto sotto un clima stabile e mite. Le dimensioni maggiori porterebbero con sé anche altri vantaggi non da poco. Un corpo celeste così massiccio dovrebbe trattenere un’atmosfera più densa, mentre un nucleo più grande genererebbe un campo magnetico potente, in grado di schermare con maggiore efficacia le radiazioni cosmiche.

Il vantaggio del tempo e la missione Plato

C’è poi una questione che riguarda l’orologio cosmico. Le prime tracce di vita sulla Terra potrebbero risalire a un periodo compreso tra 4,4 e 2,7 miliardi di anni fa. Secondo alcuni scienziati, tra circa mezzo miliardo di anni il pianeta diventerà troppo caldo per ospitare forme di vita complesse come piante e animali. Al Sole restano invece cinque miliardi di anni prima di esaurire l’idrogeno e cominciare a trasformarsi in una gigante rossa. Una nana di tipo K garantirebbe un margine temporale considerevole, concedendo agli organismi molto più tempo per svilupparsi ed evolversi. Vilović si dice convinta che, statisticamente parlando, nell’immensità dell’universo sia probabile l’esistenza della vita, soprattutto sui pianeti superabitabili.

Non mancano però le perplessità. Mentre si dà la caccia a questi Eden distanti decine o centinaia di anni luce, qualcuno si chiede che senso abbia ipotizzare mondi abitabili così remoti. Nessun essere umano ha mai lasciato il Sistema Solare e, anche disponendo della tecnologia adatta, i tempi di viaggio per raggiungere destinazioni simili sarebbero lunghissimi.

Intanto la ricerca va avanti. Nel 2027 l’Agenzia Spaziale Europea lancerà il telescopio spaziale della missione Plato, pensato proprio per individuare pianeti potenzialmente abitabili, comprese le super Terre che orbitano attorno alle nane di tipo K. Con le esplorazioni degli anni successivi potrebbe diventare possibile conoscere meglio la composizione chimica dei cieli di questi mondi lontani.

Fonte: TecnoAndroid