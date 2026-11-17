Da qualche tempo Google Wallet permette di scansionare e archiviare gli scontrini cartacei, una funzione che arriva in un’app già capace di custodire parecchie cose: carte di pagamento, abbonamenti ai trasporti, documenti d’identità. Mancava proprio quell’oggetto che nessuno vuole tenere nel portafoglio ma che finisce sempre lì, stropicciato, sporco e spesso illeggibile. Ora le ricevute si possono conservare in formato digitale e tenere sotto controllo direttamente dall’app.

Come aggiungere uno scontrino a Google Wallet

La procedura è semplice. Non esiste un pulsante dedicato all’aggiunta delle ricevute: l’app riconosce da sola lo scontrino ed estrae le informazioni rilevanti. Basta aprire Google Wallet, toccare la voce Tutto il resto e inquadrare la ricevuta al centro del mirino. A quel punto si attende che l’app scatti la foto, si conferma la scansione con Avanti e infine si tocca Aggiungi per salvare il documento.

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Tutto avviene in automatico, e proprio per questo i dati non si possono modificare dopo la scansione. Le ricevute più complesse, piene di codici e numeri, rischiano di mandare in confusione il sistema, anche se nelle prove effettuate il nome dell’esercente e l’importo pagato sono stati riconosciuti correttamente ogni volta. In un caso, però, uno scontrino dell’ufficio postale scansionato due volte ha prodotto un numero d’ordine diverso a ogni tentativo, pur con esercente e valore della transazione corretti. Se servono informazioni di questo tipo conviene quindi verificare che l’app abbia letto i dati giusti. Ad ogni scansione Google Wallet salva comunque anche una foto della ricevuta, così da poter consultare il documento completo.

Una volta aggiunto, lo scontrino si trova nella scheda Transazioni, raggiungibile toccando il pulsante Visualizza altro. L’app tiene traccia anche delle ricevute digitali inviate a un indirizzo Gmail: le email vengono analizzate e ordinate dentro Wallet insieme a un link al messaggio originale. L’unico modo per distinguerle dagli acquisti fatti in negozio è cercare “ricevute” nell’app, che raggruppa quelle digitali e quelle fisiche offrendo un archivio completo di tutte le transazioni.

Un’app ricca di funzioni poco conosciute

Il vero punto debole di Google Wallet sta nella comunicazione: Google non informa a dovere gli utenti delle novità, tanto che la scansione degli scontrini rischia di passare del tutto inosservata. L’azienda ha provato a rimediare introducendo un centro messaggi interno all’app, che però in alcuni casi si limita a suggerire i pagamenti contactless, cosa ormai familiare a molti.

Eppure l’elenco di ciò che il portafoglio digitale di Google può contenere è lungo: carte d’imbarco, biglietti per eventi, abbonamenti ai mezzi pubblici, carte fedeltà, carte regalo, chiavi delle camere d’albergo, badge aziendali, tessere universitarie, patenti, passaporti, tessere sanitarie, certificati vaccinali e altro ancora. In pratica può sostituire le app dei trasporti, delle palestre e dello shopping e, in misura più limitata, anche quelle bancarie. Chi lo usa solo per le carte di pagamento sfrutta una minima parte del suo potenziale.

I limiti nell’archiviazione dei documenti

Dopo aver scansionato uno scontrino, l’originale cartaceo si può tranquillamente buttare, visto che tutte le informazioni restano salvate sul telefono. Il discorso cambia con gli altri documenti fisici. Provando a scansionare qualcosa che non sia una ricevuta, Google Wallet cerca di farlo rientrare a forza in una delle categorie esistenti: alcune informazioni rilevanti non vengono copiate e il documento diventa difficile da ritrovare con la ricerca.

All’app mancano infatti delle categorie personalizzate in cui salvare ciò che non trova posto nelle sezioni già previste, e così questi file finiscono per perdersi tra tutto il resto. Anche l’organizzazione generale lascia margini di miglioramento, a partire dall’obbligo di cercare “ricevute” per isolare gli scontrini. Il supporto ai documenti fisici come le ricevute aiuta comunque a ridurre il disordine nel portafoglio, mantenendo le informazioni sempre a portata di mano sullo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid