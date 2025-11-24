iPhone: arriva un nuovo accessorio in edizione limitata

Nel mercato degli accessori per smartphone, spesso guidato da mode rapide, l’arrivo dell’Hikawa Phone Grip & Stand ha attirato l’attenzione. Per la seconda volta in poche settimane Apple mette in vendita un accessorio in edizione limitata dedicato all’iPhone. Il nuovo supporto nasce dallo studio di Los Angeles guidato da Bailey Hikawa, che inquadra il progetto all’interno delle iniziative pensate per celebrare i quarant’anni di impegno di Cupertino nell’ambito dell’accessibilità. L’accessorio è stato modellato attraverso la collaborazione con un gruppo di persone con disabilità diverse. Molte delle quali interessano la capacità di afferrare gli oggetti o di controllare i movimenti della mano. L’obiettivo era creare un dispositivo utilizzabile da chi affronta difficoltà motorie, ma anche da chi desidera un supporto più stabile.

Apple: ecco i dettagli sul nuovo accessorio per iPhone

Il funzionamento si basa sul sistema MagSafe, lo stesso impiegato da Cupertino sui suoi smartphone e sulle rispettive custodie. Una scelta che facilita l’adozione da parte di un’ampia fascia di utenti. L’accessorio risulta quindi compatibile con tutti i modelli che integrano tale standard magnetico e, per estensione, con le custodie che lo supportano. Le opzioni cromatiche rappresentano un ulteriore elemento distintivo: Chartreuse, Cobalt, Blurple Swirl e Crater. Quest’ultima versione viene distribuita esclusivamente attraverso il canale Apple ed è caratterizzata da un effetto visivo che richiama il marmo, pur essendo realizzata in silicone come le altre varianti.

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La disponibilità di tale accessorio segue due modalità differenti. Lo studio Hikawa propone tutte le colorazioni al pubblico internazionale tramite il proprio sito. Mentre Apple ha scelto di offrire la sola finitura Crater negli Stati Uniti come edizione limitata. Il prezzo si colloca in una fascia superiore rispetto agli accessori standard: 61,95 euro più spese di spedizione acquistando dal portale Hikawa. Oppure 69,95 dollari se si opta per la versione esclusiva venduta da Apple. Il debutto contribuisce a evidenziare un passaggio importante nel mondo degli accessori tecnologici. Qui funzionalità ed estetica iniziano a convergere verso un prodotto pensato non solo per abbellire il dispositivo, ma per rispondere a necessità reali.