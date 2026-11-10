Lucchetto elisabettiano svelato dopo 400 anni grazie ai raggi X

Un lucchetto elisabettiano rimasto chiuso per circa 400 anni ha finalmente svelato il suo segreto. A riuscirci è stato un gruppo di storici e archeologi del Museo Nazionale del Galles, che dopo anni di tentativi ha individuato il codice nascosto all’interno del meccanismo grazie ai raggi X. L’oggetto era stato recuperato da un relitto del 1583 e custodiva un vero e proprio enigma, che per lungo tempo ha resistito a ogni sforzo degli studiosi.

La vicenda ha qualcosa di affascinante proprio per la sua natura quasi da romanzo. Un piccolo oggetto di metallo sopravvissuto al naufragio e a secoli di oblio, poi finito tra le mani degli esperti che per anni non sono riusciti ad aprirlo. Il lucchetto non era un semplice chiavistello ma un congegno con una combinazione da scoprire, una sorta di rompicapo pensato da artigiani di un’epoca lontanissima e arrivato fino a oggi senza che nessuno ne conoscesse la soluzione.

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Un enigma che ha richiesto anni di lavoro

La parte più interessante della storia riguarda la pazienza che è servita per arrivare al risultato. Il gruppo di ricerca del museo gallese ha dovuto lottare a lungo contro questo strano reperto risalente al periodo dell’Inghilterra Elisabettiana. Non si trattava soltanto di capire come funzionasse il meccanismo ma anche di evitare qualsiasi danno a un oggetto tanto antico quanto delicato.

Quando un manufatto trascorre secoli in fondo al mare o comunque legato a un naufragio, ogni intervento diventa rischioso. Forzare un reperto storico di questo tipo significherebbe compromettere per sempre la possibilità di studiarlo nella sua forma originale. Ecco perché gli studiosi hanno preferito procedere con calma e cercare una strada che permettesse di leggere il congegno dall’interno senza toccarlo più del necessario.

In casi come questo il tempo non è un nemico ma un alleato. Ogni tentativo fallito aggiunge informazioni e restringe il campo delle possibilità, fino a quando la tecnologia giusta non offre la chiave per chiudere il cerchio. Ed è esattamente quello che è accaduto con il lucchetto elisabettiano del museo.

Il ruolo decisivo dei raggi X

La svolta è arrivata proprio con l’utilizzo dei raggi X. Questa tecnica consente di osservare la struttura interna di un oggetto senza doverlo smontare o aprire, ed è per questo che viene sfruttata sempre più spesso in campo archeologico. Nel caso specifico ha permesso agli esperti di vedere come erano disposti gli elementi del meccanismo e quindi di ricostruire il codice necessario per sbloccarlo.

Si tratta di un approccio che unisce competenze molto diverse tra loro. Da una parte la conoscenza storica degli oggetti e delle abitudini di un’epoca, dall’altra strumenti di indagine moderni capaci di rivelare ciò che l’occhio umano non può vedere. Il risultato è la possibilità di dialogare con il passato in modo rispettoso e non invasivo, preservando i manufatti antichi per chi verrà dopo.

Il reperto proviene da un relitto del 1583 e rappresenta una testimonianza concreta dell’ingegno di quel periodo. Grazie al lavoro degli archeologi del Museo Nazionale del Galles, dopo circa 400 anni quel meccanismo rimasto bloccato è stato finalmente decifrato attraverso le immagini ai raggi X, che hanno restituito agli studiosi la combinazione nascosta al suo interno.

Fonte: TecnoAndroid