Vera Health, 24 milioni per l’IA medica usata da 800.000 clinici

Vera Health, il motore di ricerca medico alimentato dall’intelligenza artificiale, ha chiuso un round di finanziamento di Series A da circa 24 milioni di euro. A guidare l’operazione è stata Threshold Ventures, società di investimento che ha deciso di scommettere su una piattaforma rivolta a chi lavora ogni giorno nel mondo della cura e dell’assistenza sanitaria.

Il dato che salta subito all’occhio però riguarda la diffusione dello strumento. Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, il servizio viene già utilizzato da oltre 800.000 clinici distribuiti in 190 paesi. Si tratta di una presenza molto ampia, costruita prima ancora di questa nuova iniezione di capitali, e che dà un’idea abbastanza precisa di quanto la piattaforma sia entrata nella routine di tanti professionisti della salute in giro per il mondo.

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Un motore di ricerca pensato per il lavoro clinico

L’idea alla base di Vera Health è piuttosto semplice da cogliere anche per chi non mastica tecnologia o medicina. In linea generale un motore di ricerca specializzato nasce per aiutare chi opera in ambito sanitario a orientarsi tra una quantità di informazioni che cresce di continuo, e l’impiego dell’intelligenza artificiale punta proprio a rendere questo lavoro di consultazione più rapido e mirato rispetto a una ricerca tradizionale.

Il fatto che la piattaforma venga usata da medici e altri professionisti in quasi ogni angolo del pianeta racconta parecchio. Arrivare a una platea di oltre 800.000 clinici significa aver superato confini linguistici, organizzativi e culturali molto diversi tra loro, cosa tutt’altro che scontata in un settore delicato come quello sanitario, dove la fiducia negli strumenti utilizzati conta moltissimo.

Cosa significa questo round di Series A

Per chi non ha dimestichezza con il gergo degli investimenti, un round di Series A rappresenta di solito uno dei primi passaggi importanti nella crescita di una giovane azienda tecnologica. È il momento in cui un progetto che ha già dimostrato di funzionare e di avere un pubblico riceve risorse più consistenti da parte di investitori professionali, con l’obiettivo di consolidarsi e allargare il proprio raggio d’azione.

In questo caso la cifra raccolta, pari a circa 24 milioni di euro, colloca Vera Health tra le realtà del settore che stanno attirando un interesse concreto da parte del mercato. Il ruolo di capofila assunto da Threshold Ventures pesa in modo particolare, perché in operazioni di questo tipo il fondo che guida il round è quello che si espone di più e che in genere definisce le condizioni dell’investimento.

Il binomio tra sanità e intelligenza artificiale continua così a richiamare capitali, e il caso di questo motore di ricerca medico si inserisce in un filone che coinvolge sempre più aziende impegnate a sviluppare strumenti di supporto per chi lavora negli ospedali, negli ambulatori e nelle strutture di cura. Rispetto a molte altre proposte però la piattaforma può contare su un elemento che non tutti possiedono a questo stadio, ovvero una base di utenti già molto estesa e distribuita a livello internazionale.

L’operazione guidata da Threshold Ventures porta quindi nuove risorse a una piattaforma che, stando ai numeri comunicati dall’azienda, conta già più di 800.000 professionisti sanitari tra i propri utilizzatori in 190 paesi.

Fonte: TecnoAndroid