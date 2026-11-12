iPhone 18 Pro Max primo per autonomia su 32 smartphone testati

Tra 32 smartphone messi a confronto in una lunga prova di resistenza, è stato iPhone 18 Pro Max a chiudere al primo posto della classifica generale sull’autonomia della batteria. Non si tratta di un risultato isolato per Apple, visto che altri modelli della casa di Cupertino hanno conquistato la vetta in singoli test, riuscendo a reggere il passo di dispositivi che costano parecchio di più.

Il metodo scelto per valutare i telefoni è piuttosto semplice da capire. Ogni dispositivo è stato sottoposto a due prove distinte per un totale di tre ore e 45 minuti. La prima misurava il consumo durante tre ore di streaming video in WiFi con la luminosità dello schermo al massimo. La seconda invece mescolava riproduzione di video, videochiamate, gioco e social network per 45 minuti. Entrambe partivano con la carica al 100% e la classifica finale è nata dalla media delle percentuali rimaste a fine test.

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Chi ha vinto le singole prove

Nel test a utilizzo misto il primo posto è stato condiviso da due modelli. iPhone 18 Pro Max e il primo pieghevole di Apple, iPhone Duo, hanno terminato la prova entrambi con il 99% di carica residua. Poco dietro si è piazzato Google Pixel 11 Pro XL con il 97%, un passo avanti netto rispetto al 93% ottenuto da Pixel 10 Pro XL nella stessa identica prova.

Sul fronte dello streaming il migliore è stato invece il fratello minore. iPhone 18 Pro ha conservato il 94% della carica dopo tre ore di video, il risultato più alto in assoluto in quella categoria. Buone prestazioni su entrambi i fronti anche per iPhone 17, affiancato dai pieghevoli Motorola Razr e Razr Ultra.

Il primato complessivo di iPhone 18 Pro Max viene attribuito a più fattori che lavorano insieme. C’è innanzitutto l’aumento della capacità della batteria rispetto a iPhone 17 Pro Max, a cui si sommano l’efficienza del chip A20 Pro e le ottimizzazioni introdotte con iOS 27.

Il caso iPhone Duo e i modelli più convenienti

La posizione di iPhone Duo merita due righe in più. Nonostante il primo posto ex aequo nella prova mista, il pieghevole da circa 1.720 euro si è fermato al quarto posto nella classifica generale, a pari merito con altri due dispositivi. Il suo punteggio combinato coincide infatti con quello di iPhone 17e, che costa circa 600 euro, e di Motorola Razr Ultra, venduto intorno ai 1.200 euro. Il modello più economico di Apple si ritrova così accanto a due pieghevoli molto più cari.

Anche guardando alle medie per produttore il quadro non cambia. Apple ha guidato questa graduatoria per il secondo anno consecutivo, in un confronto che ha preso in considerazione soltanto i marchi presenti con più modelli testati. Al secondo posto si è piazzata OnePlus.

Un settore che non migliora sull’autonomia

Allargando lo sguardo all’intero mercato, però, i numeri raccontano una storia meno incoraggiante. Gli smartphone provati nel 2026 hanno mostrato in media più o meno la stessa durata della batteria di quelli testati nel 2025 e nel 2024. Una batteria più capiente, del resto, non garantisce automaticamente più ore lontano dal caricatore, perché display, processori e altre funzioni incidono parecchio sui consumi.

Tra le scelte con il miglior rapporto qualità prezzo per chi punta sulla resistenza sono stati indicati iPhone 17 e iPhone 17e. Fuori dal mondo Apple, nella top 10 complessiva sono entrati anche due Motorola dal prezzo contenuto, il Moto G Stylus da circa 430 euro e il Motorola Edge da circa 520 euro.

Fonte: TecnoAndroid