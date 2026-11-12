watchOS 27.3: Siri AI più capace e Live Rewind per Apple Watch

Con watchOS 27.3 Apple si prepara a distribuire a tutti gli utenti, il mese prossimo, un aggiornamento che porta su Apple Watch tre nuove funzioni. L’assistente vocale ha un ruolo centrale, perché diventa più capace e impara qualche lingua in più. Accanto a questo arrivano due strumenti pensati per aiutare la memoria: uno recupera le parole ascoltate pochi secondi prima, l’altro tiene traccia della giornata.

Le novità non riguardano però tutti gli orologi allo stesso modo. Alcune saranno disponibili in modo ampio, altre resteranno riservate ai modelli più recenti della gamma. Conviene quindi guardarle una per una per capire cosa cambia davvero al polso con watchOS 27.3.

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Siri AI più capace e con nuove lingue

La prima novità riguarda Siri AI, che continua ad aggiungere funzioni e ad allargare il numero di lingue supportate. Con questo aggiornamento l’assistente fa progressi su entrambi i fronti. Arrivano infatti nuove azioni dedicate alle app integrate nel sistema, cioè Calendario, Mail, Mappe, Messaggi, Musica, Note, Foto e Meteo. Grazie a queste capacità Siri sull’orologio riesce a fare più cose che in passato, interagendo in modo più diretto con le applicazioni che fanno già parte dell’esperienza quotidiana su Apple Watch.

Sul piano linguistico l’aggiornamento introduce quattro nuove lingue per Siri AI, ovvero cinese tradizionale, norvegese, turco e vietnamita. Un ampliamento che va nella stessa direzione degli ultimi rilasci e che rende l’assistente utilizzabile da una platea più vasta di persone.

Live Rewind per recuperare gli ultimi 15 secondi

Sui modelli più recenti di Apple Watch, watchOS 27.3 aggiunge una funzione della famiglia Audio Intelligence chiamata Live Rewind. Secondo la descrizione fornita da Apple il meccanismo è piuttosto semplice. Con una doppia pressione della Digital Crown l’orologio mostra un breve frammento di testo che riporta quanto è stato detto negli ultimi 15 secondi. In questo modo diventa possibile recuperare un passaggio sfuggito oppure qualcosa di poco familiare.

Il frammento non resta lì fine a sé stesso. Si possono porre domande a Siri sul suo contenuto oppure salvarlo direttamente nell’app Siri. Quando Apple ha mostrato la funzione a settembre, la dimostrazione vedeva un utente al ristorante che si era perso una parte della spiegazione del menu fatta dal cameriere. Chiedere semplicemente di ripetere sembrerebbe la soluzione più immediata, e infatti l’utilità concreta di Live Rewind nella vita di tutti i giorni andrà verificata sul campo. È probabile comunque che esistano altre situazioni in cui potrà tornare comoda.

Siri Recap, il diario automatico della giornata

La terza novità si chiama Siri Recap ed è una funzione che non farà per tutti, ma che nelle prove si è rivelata davvero apprezzabile. Funziona soltanto su Apple Watch Series 12 e Ultra 4 ed è disattivata di default. Chi possiede uno di questi due modelli e sceglie di abilitarla permette a Siri di creare registri automatici di ciò che accade nella propria quotidianità.

Nella maggior parte dei casi non ci sarà bisogno di consultare questi riepiloghi, che vengono comunque eliminati in automatico dopo una settimana. Eppure, stando ai test effettuati, Siri Recap sa rendersi utile in certi momenti, in particolare quando si cerca di ricordare dettagli importanti emersi nel corso di una conversazione.

Fonte: TecnoAndroid