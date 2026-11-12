GTA 6 su Xbox One: Rockstar conferma come giocarlo con il cloud

Anche chi possiede ancora una Xbox One potrà mettere le mani su GTA 6. Con una mossa che in pochi avevano previsto, Rockstar Games ha confermato che esiste un modo concreto per giocare Grand Theft Auto 6 sulla vecchia console di casa Microsoft, e il merito è tutto del cloud. Una notizia che arriva un po’ a sorpresa e che cambia le carte in tavola per una fetta di pubblico che, fino a ieri, si considerava tagliata fuori.

Il contesto aiuta a capire il peso dell’annuncio. Quella appena trascorsa è stata una giornata particolarmente densa di rivelazioni per il nuovo capitolo della saga, con lo studio che ha deciso di scoprire diverse carte nello stesso momento. Da una parte sono arrivate finalmente le specifiche ufficiali di GTA 6 su PS5 Pro, attese da tempo da chi punta alla massima resa grafica. Dall’altra è spuntata una conferma decisamente più insolita, legata proprio allo streaming.

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GTA 6 su Xbox One grazie allo streaming

Il punto centrale è questo: Grand Theft Auto 6 potrà girare anche su Xbox One, una macchina che sulla carta non avrebbe mai potuto ospitare un titolo di questa portata. Il trucco, se così si può chiamare, sta nel fatto che il lavoro pesante non viene svolto dalla console. Con il cloud gaming il gioco viene eseguito su server remoti e ciò che arriva a casa è soltanto il flusso video, mentre i comandi impartiti con il controller viaggiano nella direzione opposta. In pratica la vecchia console diventa una sorta di finestra su un hardware ben più potente che lavora altrove.

È proprio qui che si capisce il senso di quel “possibile l’impossibile” legato all’annuncio. Senza la tecnologia in streaming, l’idea di vedere il nuovo GTA su una piattaforma della generazione precedente sarebbe rimasta un’utopia. Il cloud invece aggira il limite dei componenti interni e apre le porte dell’esperienza a chi non ha ancora fatto il salto verso le console più recenti. Va detto che, almeno per ora, Rockstar Games non è entrata nel dettaglio di tutti gli aspetti tecnici legati a questa modalità.

Una giornata ricca di annunci per Rockstar Games

La conferma relativa a Xbox One si inserisce dunque in un quadro più ampio. Lo studio ha scelto di concentrare in un’unica giornata informazioni molto diverse tra loro, che parlano a pubblici differenti. Da un lato chi possiede PS5 Pro ha ottenuto le risposte che cercava sulle caratteristiche del gioco sulla versione potenziata della console Sony. Dall’altro chi è rimasto fedele all’hardware della passata generazione scopre di non dover per forza rinunciare all’appuntamento con Grand Theft Auto 6.

Si tratta di due facce della stessa strategia comunicativa, che mette in fila novità pensate sia per chi vuole il massimo dal punto di vista tecnico sia per chi preferisce, o è costretto, a restare con ciò che ha già sotto il televisore. Il dettaglio più curioso resta comunque quello legato allo streaming, perché riguarda una console che molti davano ormai per esclusa dal futuro di GTA 6. Ed è proprio questa la conferma più particolare arrivata da Rockstar Games nel corso della giornata, accanto alle caratteristiche ufficiali della versione per PS5 Pro.

Fonte: TecnoAndroid