Google Foto 8.0 nasconde Backup notturno e un nuovo Chiedi a foto

Google Foto si prepara a ricevere un pacchetto di novità piuttosto corposo, che spazia dalle funzioni basate sull’intelligenza artificiale fino a un inedito Backup notturno. La galleria predefinita degli smartphone Pixel, ormai molto diffusa anche sui dispositivi Android privi di un’app proprietaria, continua a comportarsi come un cantiere aperto pur non avendo una versione beta ufficiale.

A scovare le tracce di queste funzioni è stato l’insider AssembleDebug, che ha analizzato a fondo la versione 8.0 dell’app. Nessuna delle novità è al momento disponibile per gli utenti e non esiste una tempistica per il rilascio, anche se quasi tutte sembrano già funzionare a dovere.

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Chiedi a foto punta a diventare un vero assistente

Il blocco più consistente riguarda Chiedi a foto, lo strumento potenziato da Gemini che finora si è limitato soprattutto alla ricerca. Alcune stringhe di codice lasciano intendere che l’interfaccia conversazionale verrà profondamente ripensata. Anziché rispondere soltanto a domande sulle immagini, l’assistente inviterà gli utenti a sbrigare le proprie “faccende fotografiche”. Sarà possibile chiedere di trovare determinati scatti, migliorarli e inserirli in un album, per poi magari creare un collage, tutto all’interno di un’unica conversazione in linguaggio naturale.

Anche l’aspetto cambierà. L’overlay assomiglierà molto a quello di Gemini su Android, con alcuni chip di suggerimento posizionati sopra la barra in cui digitare il testo. Gli stessi chip contestuali compariranno pure durante la conversazione, così da richiamare al volo gli strumenti già presenti nell’app come la creazione di album e collage. Nel codice spunta poi una misteriosa funzione chiamata Automations, cioè “Automazioni”, che potrebbe raccogliere in una sezione dedicata i flussi di lavoro ricorrenti.

C’è di più. Chiedi a foto dovrebbe essere in grado di gestire le operazioni in blocco sui risultati delle ricerche con comandi come “salva tutto”, “archivia tutto”, “elimina tutto”, “condividi tutto”, “aggiungi elementi selezionati a un album” e un più generico “applica a tutti”. L’assistente non avrà comunque carta bianca perché mostrerà sempre cosa ha selezionato e cosa intende fare, e pare esserci un limite al numero di foto gestibili contemporaneamente. Lo strumento potrà servire anche a liberare spazio, indicando quanti elementi finiranno nel Cestino e quanta memoria verrà recuperata, con un’opzione “Rivedi” per controllare tutto prima di confermare.

Sarà inoltre possibile trasformare il poster di un evento in un appuntamento sul calendario. Basterà condividere l’immagine nella chat, premere “Scopri di più” e attendere l’analisi del contenuto. Se viene riconosciuto un evento, l’assistente proporrà di aggiungerlo al calendario predefinito, previa autorizzazione dell’utente.

Quattro nuovi effetti per l’editor e il Backup notturno quasi pronto

Anche l’editor delle immagini si arricchisce. Nella sezione “Regola” arriveranno quattro nuovi strumenti. Light leaks (“Perdite di luce”) aggiunge un effetto arancione o rossastro ai bordi con sei varianti diverse, Grain (“Grana”) simula la resa delle fotocamere analogiche, Halation (“Aloni”) dona una tonalità calda alle zone luminose e Noise (“Rumore”) riproduce l’estetica degli scatti a ISO elevati. Ognuno dispone del classico cursore per regolare l’intensità da 0 a 100 e, secondo l’insider, funzionano già correttamente.

Passi avanti importanti anche per il Backup notturno, emerso ad agosto con una semplice descrizione. Il backup rallenta quando l’app non è in uso, mentre questa modalità la mantiene aperta per proseguire senza interruzioni. Nella versione 8.0 l’interfaccia sembra praticamente completa, seppur nascosta. Nelle impostazioni della sezione “Backup” comparirà l’opzione “Mantieni il dispositivo attivo durante la notte per backup più veloci”, da abilitare manualmente. Una schermata di benvenuto spiegherà le regole da rispettare: non bisogna cambiare app, lo smartphone resterà attivo ma con lo schermo nero e qualche scritta attenuata e dovrà rimanere in carica.

Una sezione dedicata alle immagini RAW

La novità più acerba riguarda le foto in formato RAW, dato che per ora manca un’interfaccia vera e propria. Oggi Google Foto si limita a mostrare una piccola etichetta “RAW” sulle miniature della galleria. In futuro dovrebbe invece comparire una sezione apposita chiamata Immagini RAW all’interno della scheda “Raccolte”.

Fonte: TecnoAndroid