iPhone 17e: i render mostrano il modello economico senza notch

Le indiscrezioni sul futuro iPhone 17e continuano ad accumularsi e convergono tutte su un cambiamento ormai atteso: la scomparsa del notch in favore della Dynamic Island. Questo passaggio segnerebbe una svolta importante per la serie economica, che finora aveva conservato la tacca per il Face ID. La presenza della “pillola” introdotta prima sui modelli Pro e poi sull’intera gamma non è un dettaglio secondario. Rappresenta l’identità visiva degli iPhone recenti e, se confermata, renderebbe il nuovo 17e molto più vicino al resto della famiglia.

Il portale cinese MyDrivers ha pubblicato alcuni render che offrono una prima idea dell’aspetto del dispositivo. L’impatto è familiare: un design che richiama i modelli più moderni, pur mantenendo caratteristiche da prodotto accessibile.

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Display, fotocamere e compromessi visibili

Il posizionamento economico emergerebbe soprattutto da due elementi: le cornici più spesse e la presenza di una sola fotocamera posteriore. Il display da 6,1 pollici non dovrebbe adottare la tecnologia LTPO con refresh a 120Hz, restando quindi su un pannello da 60Hz, soluzione in linea con il target del dispositivo.

Sul fronte prestazionale, l’iPhone 17e sarebbe equipaggiato con il chip A19, presumibilmente con una GPU ridimensionata per differenziarlo dalla versione base di iPhone 17. Si tratterebbe di una scelta già vista in passato, utile a mantenere un equilibrio tra costi e prestazioni, senza rinunciare all’efficienza garantita da iOS.

Selfie camera rinnovata e un sensore da 48 MP sul retro

L’arrivo della Dynamic Island porterebbe con sé un miglioramento non trascurabile: la selfie camera dovrebbe passare a un sensore da 18 MP con supporto a Center Stage. Considerando che l’attuale modello utilizza ancora un sensore da 12 MP, l’upgrade risulterebbe evidente, soprattutto per chi usa spesso la fotocamera frontale.

Sul retro, invece, continuerebbe a essere presente un unico sensore wide da 48 MP, scelta coerente con il posizionamento del prodotto e in linea con quanto emerso dalle indiscrezioni.

Se tutte le informazioni trapelate verranno confermate, l’iPhone 17e potrebbe rappresentare uno degli aggiornamenti più significativi della linea economica Apple, riducendo il divario estetico e funzionale con i modelli più costosi.