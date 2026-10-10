iPhone 17 Pro Max, un anno con ricarica all’80%: ecco di quanto è scesa la batteria

Tre anni di prove con il limite di ricarica all’80% su iPhone permettono finalmente di capire quanto questa impostazione incida davvero sulla salute della batteria. Dal 2023 i modelli più recenti di Apple offrono la possibilità di fermare la ricarica prima del pieno, un accorgimento pensato per chi vuole allungare la vita dell’accumulatore. Caricare fino all’80% invece che al 100% dovrebbe infatti sottoporre la batteria a meno stress, con benefici sulla longevità nel lungo periodo. Il test è stato portato avanti su tre generazioni diverse, prima iPhone 15 Pro Max, poi iPhone 16 Pro Max e infine iPhone 17 Pro Max.

Dopo dodici mesi con la ricarica massima fissata all’80%, iPhone 17 Pro Max mostra una capacità massima del 97% con 277 cicli completati. Si tratta del risultato migliore ottenuto finora con il limite attivo. Per fare un confronto, iPhone 16 Pro Max si era fermato al 94% dopo un anno di utilizzo e lo stesso valore era stato registrato nel 2024 da iPhone 15 Pro Max.

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Cosa è cambiato con iPhone 17 Pro Max

Durante l’anno trascorso con iPhone 16 Pro Max l’abitudine era quella di non lasciare scendere la batteria sotto il 20%. Con il nuovo modello la regola è rimasta la stessa, ma in più si è cercato di privilegiare la ricarica via USB C rispetto a Qi2 o MagSafe. Non è chiaro se questa scelta abbia avuto un peso reale. Apple con iPhone 17 Pro Max è passata all’alluminio e ha introdotto il raffreddamento a camera di vapore, e il telefono sembra aver trascorso meno tempo a temperature fastidiose rispetto al predecessore. Potrebbe quindi essere stato proprio il nuovo sistema di dissipazione a fare la differenza più grande, mentre limitare la ricarica wireless forse non ha inciso granché.

C’è poi il discorso dei cicli. L’anno scorso iPhone 16 Pro Max aveva raggiunto 299 cicli già entro il 24 settembre, mentre quest’anno il contatore si ferma a 277 nonostante la rilevazione sia arrivata quasi due settimane più tardi del solito. La batteria più capiente ha significato meno ricariche. Grazie anche alla ricarica più veloce, convivere con il limite all’80% è stato meno complicato rispetto al passato. Restare a secco è capitato di rado, anche se un power bank è rimasto quasi sempre nello zaino. Tra i preferiti ci sono quelli con cavo USB C integrato, in particolare i modelli che si agganciano magneticamente al telefono ma lo ricaricano via cavo, una soluzione rapida e comoda allo stesso tempo. Apprezzati anche i power bank ultrasottili, che aggiungono poco spessore e poco peso.

I risultati a lungo termine sui modelli precedenti

iPhone 15 Pro Max e iPhone 16 Pro Max non sono più i dispositivi principali ma vengono usati ogni giorno come telefoni di prova, sempre con il limite attivo. Questo consente di avere dati su un arco di tempo più ampio. iPhone 15 Pro Max dopo 36 mesi è all’88% con 369 cicli, iPhone 16 Pro Max dopo 24 mesi segna il 93% con 343 cicli, mentre iPhone 17 Pro Max dopo 12 mesi si attesta al 97% con 277 cicli.

Curiosamente, iPhone 16 Pro Max ha perso appena l’1% di capacità tra il 2025 e il 2026, mentre iPhone 15 Pro Max nello stesso periodo non ha perso nulla. Entrambi hanno accumulato pochi cicli nell’ultimo anno, rispettivamente 44 e 17, e conservano la loro salute della batteria pur essendo rimasti scarichi per brevi periodi. Per i primi due modelli sacrificare un quinto dell’autonomia non sembrava valere la capacità conservata, e in buona parte l’idea resta questa. Il 97% di iPhone 17 Pro Max, probabilmente, non è molto lontano dai valori di chi non ha mai attivato il limite.

Il metodo meno impegnativo per gestire la batteria resta la ricarica ottimizzata, che riduce il tempo trascorso al 100% pur arrivando comunque al pieno. Un buon compromesso può essere anche impostare il limite all’80% e disattivarlo nei giorni in cui serve tutta l’autonomia possibile. Apple propone inoltre le soglie del 90% e del 95%, che potrebbero rivelarsi una scelta più equilibrata. Nel frattempo iPhone 18 Pro Max è già stato configurato con il limite all’80%, continuerà a essere caricato via USB C quando possibile e il prossimo bilancio sulla sua batteria, ancora più grande, arriverà a settembre 2027.

Fonte: TecnoAndroid