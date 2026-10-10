Gemini Notebook diventa tutor AI: quattro novità per chi studia

Google ha appena trasformato Gemini Notebook in qualcosa di molto simile a un tutor AI per chi studia. Lo strumento, conosciuto fino a qualche mese fa come NotebookLM, riceve quattro nuove funzioni pensate apertamente per studenti e per chiunque debba preparare esami o mettere ordine negli appunti. Alcune di queste novità permettono di risparmiare decine di euro al mese rispetto alle app a pagamento che offrono servizi simili, e già questo basta a renderle interessanti.

L’elenco è presto fatto: chat vocale in tempo reale, un registratore audio integrato, i Learning Overview interattivi e le Short Video Overview. Non tutto arriva subito a tutti, come capita spesso con le novità legate all’intelligenza artificiale, ma la distribuzione procede per gradi e con il tempo la platea si allarga.

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Una chat vocale per parlare direttamente con le proprie fonti

La novità più curiosa è probabilmente la chat vocale, disponibile per ora soltanto sulle app Android e iOS. Il funzionamento è intuitivo. Invece di scrivere domande nella classica finestra di testo si parla direttamente con i propri appunti, e Gemini Notebook risponde in tempo reale. Lo si può interrompere, gli si può chiedere di semplificare un concetto oppure di approfondire un passaggio poco chiaro. Un po’ come avere accanto un insegnante privato sempre disponibile.

La differenza vera rispetto a un assistente AI generico sta nel fatto che tutto resta ancorato alle fonti caricate dall’utente. Niente risposte inventate su temi che non c’entrano, niente divagazioni. Chi ha preparato un esame insieme a un compagno ben informato sa quanto conta poter fare una domanda e ricevere subito una spiegazione, senza dover sfogliare tre libri diversi. Questa funzione ci va parecchio vicino. Al momento è riservata agli abbonati Google AI Ultra, con un’estensione graduale verso i piani più economici.

Il registratore integrato è più semplice da raccontare ma non meno utile. Prima bisognava catturare l’audio con un’altra applicazione, salvare il file e caricarlo a mano su Gemini Notebook. Adesso la registrazione parte direttamente dall’app mobile e il contenuto diventa subito una fonte nel notebook. Lezioni, riunioni, idee buttate lì ad alta voce finiscono in automatico nella raccolta di materiali su cui lavorare.

Learning Overview e video brevi per studiare con meno fatica

I Learning Overview risolvono un problema molto concreto. Gemini Notebook mette a disposizione parecchi strumenti come mappe mentali, flashcard, quiz, infografiche e slide, ma finora spettava all’utente capire quale usare e in quale momento. La nuova funzione costruisce invece un percorso di studio strutturato attorno ai materiali caricati e suggerisce lo strumento più adatto per ciascun argomento. Per fare un esempio, una mappa mentale per i connettivi logici, le flashcard per le implicazioni, un’infografica per la teoria degli insiemi e un quiz finale per verificare quanto appreso. Meno scelte da fare e più tempo per studiare sul serio. Questa opzione è gratuita per tutti gli utenti.

Le Short Video Overview sono esattamente ciò che il nome lascia intendere, cioè versioni da circa 60 secondi dei Video Overview già presenti. Servono a chi vuole afferrare un concetto in fretta senza mettersi davanti a un filmato di dieci minuti. Sono accessibili anche con il piano gratuito, seppure con alcuni limiti di utilizzo, e si inseriscono bene in un’epoca in cui l’informazione viene consumata sempre più a piccoli bocconi.

C’è però un aspetto legato alla disponibilità che pesa. La chat vocale e il registratore funzionano solo su smartphone, quindi chi usa Gemini Notebook soprattutto dal browser del computer dovrà pazientare. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché studiare sul telefono significa anche esporsi a più distrazioni, e per ora queste due funzioni non sono ancora arrivate nella versione web.

Fonte: TecnoAndroid