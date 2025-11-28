iPhone 17 Pro e Pro Max: come Apple gestisce il calore

Il nuovo design degli iPhone 17 Pro e Pro Max sta facendo parlare più del previsto, e non soltanto perché Apple ha deciso di cambiare finalmente qualcosa dopo anni in cui le linee sembravano quasi scolpite nel marmo. La scelta del plateau per le fotocamere e della scocca in alluminio dà subito una sensazione diversa alla mano, più fresca, più leggera, quasi come se il telefono respirasse. E, in un certo senso, è proprio quello che vuole fare.



L’alluminio non è stato scelto per caso: forse agli occhi di molti sembrerà un passo indietro rispetto al titanio, ma il punto è che Apple ha avuto bisogno di un materiale capace di liberare calore più velocemente. Con i nuovi chip, l’estetica è diventata la scusa elegante per nascondere un’esigenza molto più concreta: riuscire a tenerli a bada.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dentro la camera di vapore dell’iPhone 17: il segreto del chip A19 Pro

Dentro quei bordi rinnovati, infatti, c’è una delle novità più interessanti degli ultimi anni: la famigerata camera di vapore. Detto così suona come una di quelle cose che i più ignorano pensando “basta che funzioni”, ma il concetto in realtà è piuttosto affascinante. È una piccola capsula sigillata, un microcosmo in cui qualche goccia di liquido — acqua, nella maggior parte dei casi — evapora, viaggia e ritorna allo stato liquido mentre si occupa di portare via il calore dal chipset.

Il chip si scalda, il liquido evapora, il vapore si muove, raggiunge una parete più fredda e scarica l’energia in eccesso tornando acqua. Un ciclo continuo, invisibile, preciso, quasi poetico nel suo modo di trasformare il caos termico in stabilità.



Apple ha deciso di raccontare tutto questo in uno spot che non punta alla tecnica ma alla fantasia. Il chip A19 Pro non viene mostrato come un pezzo di silicio, ma come un atleta che corre in un deserto surreale, mentre suona un pianoforte infinito e risolve un cubo di Rubik senza mai fermarsi. Una metafora fin troppo vivace per spiegare che, grazie alla camera di vapore, può tenere il ritmo senza cedere al temuto thermal throttling. E quando l’atleta sfonda una specie di tempio che simboleggia questo sistema di raffreddamento, viene accolto da un coro che declama un latino… diciamo così: creativo.

Lo spot dell’iPhone 17 racconta il chip come un atleta

“Telefono potentia stupendae”, cantano. Una frase che suona bene all’orecchio, ma che farebbe sollevare più di un sopracciglio a un professore di latino. “Potentia” è un nominativo, “stupendae” un genitivo: insomma, non si parlano. La forma corretta sarebbe stata “potentiae stupendae”, molto più armoniosa e decisamente più corretta. Curioso che un’azienda che calibra ogni dettaglio al millimetro non abbia controllato questa sfumatura.

Alla fine, si potrebbe dire che Apple meriti una piccola nota sul registro, giusto per simpatia.

Tanto a settembre, come sempre, tornerà in cattedra con i nuovi lanci: e nel 2026 toccherà agli iPhone 18 Pro e Pro Max, mentre gli altri modelli dovrebbero slittare all’inizio del 2027, magari accompagnati dal primo pieghevole della mela.

Per chi fosse tentato, gli iPhone 17 Pro si trovano già in vendita: il modello base è a 1.159 euro, il Pro Max a 1.279 euro, e restano tra le opzioni più forti in quella fascia di prezzo. Una di quelle scelte che non fai per sfizio, ma perché sai già che ti dureranno a lungo, latino maccheronico a parte.