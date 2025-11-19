Apple iPhone 17 Pro Max: prezzo AMAZON BLACK FRIDAY da urlo, è scontatissimo

Il modello di punta di Apple è sicuramente iPhone 17 Pro Max, dispositivo che racchiude al proprio interno il meglio del meglio di ciò che l’azienda pare essere in grado di offrire, mettendo a disposizione del consumatore finale specifiche tecniche di altissimo livello, a un prezzo comunque abbastanza importante.

Nell’avvicinarci al dispositivo, la prima cosa che notiamo sono dimensioni e peso nettamente superiori alla media, raggiungendo per la precisione 231 grammi di peso e 163,4 x 78 x 8,75 millimetri di spessore, sempre considerando la totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il processore è un Apple A19 Pro, esa-core di ottima qualità generale che viene impreziosito dalla presenza della GPU Apple con 12GB di RAM (la memoria interna varia in relazione alla variante selezionata, ma non è espandibile).

Il display è uno dei plus maggiori del device, essendo comunque un componente da 6,9 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED che raggiunge una risoluzione di 1320 x 2868 pixel, fermo restando avere una protezione Ceramic Shield 2 e poter raggiungere un refresh rate a 120Hz, così da godere della massima fluidità possibile. Il comparto fotografico, invece, è composto nella parte posteriore da 3 sensori, tutti da 48 megapixel, suddivisi in un principale, ultragrandangolare e teleobiettivo.

Apple iPhone 17 Pro Max: un prezzo davvero incredibile su Amazon

Apple iPhone 17 Pro Max può essere vostro oggi con un risparmio non da poco, considerando comunque che parliamo di uno smartphone top di gamma, e come tale si andrà a spendere una cifra nettamente superiore alle media. L’ordine finale che l’utente dovrà sostenere, considerando la variante con 256GB di memoria interna (quindi la più economica tra quelle in circolazione), sarà di 1409 euro. Ordinatelo subito al seguente link, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio.