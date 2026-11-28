Dall’8 dicembre l’app di Oura non supporterà più gli smartphone con Android 11 e chi vorrà continuare a usare tutte le funzioni dell’anello smart dovrà avere almeno Android 12. Fin qui si tratta di una scelta piuttosto normale, perché prima o poi ogni azienda abbandona le versioni più datate dei sistemi operativi. Nell’avviso pubblicato tra le pagine di assistenza compare però un dettaglio che ha spiazzato parecchi utenti. Chi aggiornerà il telefono solo dopo quella data rischia infatti di non ritrovare più i propri dati storici.

È proprio questo passaggio, più che la fine del supporto in sé, ad aver acceso la discussione attorno alla decisione di Oura.

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Cosa prevede l’avviso di Oura

La comunicazione è apparsa nella pagina dedicata agli aggiornamenti dell’app per Android insieme al rilascio della versione 7.33.0 del 24 novembre, che per il resto porta soltanto le consuete correzioni di bug e qualche miglioramento non meglio specificato. Dall’8 dicembre, spiega l’azienda, servirà Android 12 o una versione successiva per accedere a tutte le funzioni, mentre chi resterà fermo ad Android 11 potrà consultare solo in parte alcune informazioni passate all’interno dell’app.

La frase che ha attirato l’attenzione di stampa e utenti è però un’altra. Oura scrive infatti che aggiornando il sistema operativo dello smartphone in un secondo momento lo storico dei dati non verrà trasferito. La stessa avvertenza si ritrova nelle istruzioni per configurare l’anello e in diverse altre pagine di supporto, quindi difficilmente si tratta di una svista isolata.

Che il marchio abbandoni Android 11 è comprensibile, dato che quella versione è stata rilasciata a settembre del 2020 e ha ormai più di sei anni. Lo è molto meno l’idea che la mancata compatibilità possa avere conseguenze sulle informazioni raccolte fino a quel momento.

Perché qualcosa non torna sui dati storici

Di norma Oura associa i dati di salute all’account dell’utente e non al telefono, tanto che nelle sue stesse guide spiega come passare a un nuovo dispositivo conservando tutto quello che è già stato sincronizzato. Secondo l’azienda lo storico resta disponibile perfino quando si perde il vecchio smartphone e si è costretti a riportare l’anello alle impostazioni di fabbrica. Non si capisce quindi perché un aggiornamento del sistema operativo fatto con qualche settimana o qualche mese di ritardo dovrebbe cambiare le cose.

Per ora non sono arrivati chiarimenti. Non si sa se l’avviso riguardi tutti i dati storici, soltanto quelli raccolti dopo l’8 dicembre oppure semplicemente la possibilità di visualizzare alcune metriche nell’app. E non è chiaro nemmeno se le informazioni già salvate resteranno accessibili tramite l’account.

Per chi porta un anello Oura da anni, e lo stesso discorso vale per tutti i dispositivi indossabili di ultima generazione costruiti attorno a metriche e tendenze, lo storico è una delle parti più preziose del servizio. Osservare come cambiano nel tempo la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) o la qualità del sonno conta molto più del punteggio di recupero di una singola mattina. La questione diventa ancora più delicata per un prodotto che, come il recente Oura Ring 5, richiede anche un abbonamento per sbloccare tutte le funzioni.

Cosa fare se lo smartphone ha ancora Android 11

La prima mossa consigliata è verificare se per il proprio telefono esiste un aggiornamento del sistema operativo e, in caso affermativo, installarlo prima dell’8 dicembre. Nel frattempo conviene eseguire un backup manuale dall’app di Oura, entrando nelle Impostazioni e selezionando Back up all data nella sezione Account.

Si può anche richiedere una copia dei propri dati personali attraverso il Membership Hub di Oura, persino senza un abbonamento attivo. L’azienda avverte però che la preparazione dell’archivio può richiedere fino a dieci giorni, quindi il margine per riceverlo prima della scadenza è piuttosto ridotto.

Nessuna delle due strade garantisce il recupero dello storico in caso di aggiornamento successivo all’8 dicembre, ma entrambe permettono almeno di conservare una copia dei dati in attesa che Oura spieghi cosa accadrà esattamente a quelle informazioni.

Fonte: TecnoAndroid