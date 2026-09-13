iPhone 14, 15 e 16: satellite gratis per un altro anno

Un altro anno di respiro per chi possiede un iPhone non recentissimo: Apple ha deciso di prolungare ancora una volta la connessione satellitare gratuita, estendendo il servizio a tutti i possessori di iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 attivati in un paese che supporta queste funzioni prima della mezzanotte di oggi, 9 settembre 2026. La comunicazione è arrivata quasi di sfuggita, nascosta nel comunicato stampa dedicato ai nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma per milioni di utenti vale parecchio. Per iPhone 14 si tratta della terza proroga. Il periodo di prova, all’inizio, doveva durare due anni dal debutto di novembre 2022. Poi è arrivata la prima estensione, quindi quella del 2025, e adesso questa. Stesso discorso per iPhone 15, la cui finestra gratuita sarebbe scaduta proprio quest’anno. Novità assoluta invece per iPhone 16, che entra per la prima volta in questo meccanismo di rinnovo automatico senza che il proprietario debba muovere un dito.

Cosa comprende davvero il pacchetto satellitare

Le funzioni satellitari di Apple nascono dalla collaborazione con Globalstar e coprono più scenari di quanto si pensi. C’è Emergency SOS via satellite, che permette di contattare i servizi di emergenza quando non esiste né rete cellulare né Wi Fi. C’è Messages via satellite, pensato per scrivere ai contatti di fiducia in assenza totale di copertura. Poi Find My via satellite, utile per condividere la propria posizione in aree remote, e infine Roadside Assistance via satellite, che consente di chiedere soccorso stradale dove il telefono normalmente resterebbe muto, disponibile però soltanto in alcuni paesi.

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La disponibilità dei singoli servizi cambia da nazione a nazione, questo va detto. Ma il senso dell’estensione è chiaro: chi ha già uno di questi iPhone potrà continuare a usare gli strumenti satellitari senza pagare nulla almeno fino al 2027. Nessuna attivazione manuale, nessun modulo da compilare, nessuna impostazione da cercare nei menu. Il prolungamento scatta in automatico su tutti i dispositivi attivati entro la data di scadenza e i servizi restano semplicemente accesi.

Un abbonamento all’orizzonte? Per ora nessuna risposta

Il punto che continua a rimanere sospeso riguarda il futuro commerciale di queste funzioni. Apple non ha mai chiarito ufficialmente se intenda trasformare la connettività satellitare in un servizio a pagamento, magari con una formula in abbonamento simile a quella già usata per altri prodotti dell’ecosistema. Finora la risposta dell’azienda è stata sempre la stessa, cioè rimandare la questione con un’altra proroga. Il che, dal punto di vista dell’utente, va benissimo. Dal lancio con iPhone 14, la tecnologia ha già mostrato quanto possa contare in situazioni concrete. Escursionisti bloccati in montagna, viaggiatori fermi in zone senza alcuna copertura, automobilisti in panne su strade isolate: in tutti questi casi il collegamento diretto con i satelliti ha permesso di far arrivare una richiesta di aiuto dove il telefono altrimenti sarebbe stato poco più di un fermacarte. Non capita tutti i giorni, per fortuna, ma quando serve serve davvero.

Chi rientra nell’estensione e chi no

Il criterio è preciso e conviene tenerlo a mente. L’estensione riguarda gli iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 attivati in un paese dove le funzionalità satellitari di Apple sono supportate, e l’attivazione deve essere avvenuta prima della mezzanotte del 9 settembre 2026. Chi rispetta questi due requisiti si ritrova con un anno aggiuntivo di servizio incluso, senza costi.

Per chi passa spesso del tempo lontano dai centri abitati, o anche solo per chi vuole tenersi un piano di riserva in tasca, il valore della connessione satellitare gratuita è evidente. E il fatto che Apple continui a rinviare l’introduzione di un eventuale canone lascia intendere che l’azienda, almeno per adesso, preferisca trattare queste funzioni come parte integrante dell’esperienza iPhone piuttosto che come una voce di spesa separata. Nel frattempo i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max arrivano sul mercato con lo stesso corredo di funzioni satellitari già a bordo.