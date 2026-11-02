Shop in Shop TIM: lo spazio dell’operatore apre in Posta a Roma

Poste Italiane ha informato le organizzazioni sindacali che entro novembre 2026 partirà una sperimentazione commerciale piuttosto curiosa. Si chiama Shop in Shop TIM e prevede l’allestimento di uno spazio dedicato ai prodotti e ai servizi dell’operatore telefonico direttamente all’interno di un ufficio postale. L’idea, almeno per ora, verrà messa alla prova in una sola sede, ma il segnale è chiaro e riguarda il modo in cui i due gruppi intendono far dialogare le rispettive reti di vendita.

La comunicazione porta la data del 30 ottobre 2026 ed è arrivata dal reparto Risorse Umane e Organizzazione, Relazioni Industriali di Poste Italiane. Il punto scelto per il debutto è l’Ufficio Postale di Roma San Silvestro, ospitato nello storico Palazzo delle Poste in Piazza di San Silvestro 19, nel pieno centro della Capitale. Secondo l’azienda il progetto rientra nel processo di integrazione tra TIM e Poste Italiane e punta a verificare quali sinergie commerciali possano nascere dalla presenza dell’offerta TIM dentro la rete degli sportelli postali. In pratica si tratta di un banco di prova per valutare un nuovo modello di presenza dell’operatore, appoggiato agli spazi già esistenti del gruppo postale.

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Come funzionerà lo spazio TIM dentro l’ufficio postale

Il modello Shop in Shop prevede un’area riservata all’interno della sede, gestita esclusivamente da personale TIM. Nessuna commistione con gli sportellisti di Poste quindi, perché a presidiare l’angolo commerciale saranno soltanto addetti dell’operatore. Gli orari seguiranno quelli di apertura dell’ufficio che ospita l’iniziativa, così chi entra per una raccomandata o un pagamento troverà lo spazio attivo negli stessi momenti.

Dentro l’area sono previsti anche schermi e contenuti multimediali pensati per presentare e promuovere prodotti e servizi. L’offerta sarà piuttosto ampia e comprenderà telefonia fissa e mobile, connettività Internet e contenuti televisivi con TIMVISION. A questi si aggiungono altri servizi come l’energia, con TIM Energia powered by Poste Italiane, e la protezione assicurativa. Non mancherà nemmeno la vendita di dispositivi e accessori, un dettaglio che allarga parecchio il raggio d’azione di questo piccolo negozio nel negozio.

Nella nota inviata ai sindacati Poste Italiane sottolinea poi che l’iniziativa verrà portata avanti nel rispetto delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il momento la sperimentazione riguarda unicamente la sede di Roma San Silvestro e non sono state comunicate possibili estensioni ad altri uffici della rete postale.

Un altro tassello nel percorso tra TIM e Poste Italiane

Il lancio di TIM Shop in Shop arriva dopo che il gruppo postale ha acquisito il controllo dell’operatore telefonico e rappresenta un ulteriore sviluppo del cammino comune tra le due aziende. Già a marzo 2026 Poste Italiane aveva illustrato alcune delle sinergie attese dall’operazione, comprese quelle legate all’unione delle attività di telefonia e alla valorizzazione dei rispettivi canali distributivi.

Con la chiusura dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio, la cosiddetta OPAS su TIM, è poi partito ufficialmente il percorso di integrazione. I vertici delle due società hanno presentato ai dipendenti le prospettive della nuova realtà industriale, confermando tra l’altro che entrambi i marchi storici resteranno in vita.

In questo quadro l’esperimento dell’ufficio postale di Roma San Silvestro diventa una delle prime iniziative davvero concrete sul fronte dei canali commerciali, con addetti TIM che lavoreranno fisicamente all’interno di una struttura di Poste Italiane.

Fonte: TecnoAndroid