Con One UI 9.5 Samsung prova a rendere più immediata una delle funzioni audio più apprezzate dei suoi smartphone, cioè Audio Eraser, che presto potrebbe comparire da sola nel momento giusto grazie a Now Nudge. Il lavoro degli sviluppatori coreani sulla nuova versione dell’interfaccia prosegue a ritmo serrato e qualche dettaglio in più è finalmente emerso.

La nuova release della personalizzazione software del produttore debutterà sul mercato all’inizio del 2027, a bordo della serie Galaxy S27. Nel frattempo, nelle ultime ore, la prima beta è stata distribuita in alcuni mercati selezionati per gli smartphone della famiglia Samsung Galaxy S26. Proprio questo rilascio ha permesso di dare un’occhiata ad alcune delle novità preparate dall’azienda. Tra queste spunta un’integrazione piuttosto interessante tra due strumenti che fino a oggi viaggiavano separati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due funzioni che lavorano insieme

Per chi non le conoscesse vale la pena fare un passo indietro. Audio Eraser ha debuttato con Galaxy S25 e serve a ripulire i video dai rumori di sottofondo indesiderati, dando invece più spazio ai suoni che interessano davvero a chi guarda. Now Nudge, dal canto suo, è pensato per proporre suggerimenti contestuali, cioè piccoli aiuti che compaiono in base a ciò che si sta facendo sul telefono.

Oggi per sfruttare il filtro audio bisogna passare dal pannello delle Impostazioni rapide. Non è un percorso complicato, certo, ma richiede comunque qualche gesto in più e soprattutto presuppone che l’utente si ricordi dell’esistenza della funzione. Samsung sembra intenzionata a semplificare le cose, rendendo l’accesso decisamente più comodo e pratico.

Come funzionerà il suggerimento automatico

Alcune stringhe di codice individuate nella nuova interfaccia descrivono il meccanismo con una certa precisione. Quando il dispositivo rileva rumore di fondo durante la riproduzione di contenuti multimediali, dovrebbe mostrare in automatico un pulsante per attivare lo strumento di pulizia audio direttamente tramite Now Nudge, senza alcun bisogno di aprire le Impostazioni rapide. Un tocco e via, insomma.

C’è però un piccolo passaggio preliminare da non trascurare. A quanto pare sarà necessario abilitare prima Now Nudge dal menu delle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata a Galaxy AI. Senza questa attivazione il suggerimento non dovrebbe comparire sullo schermo.

Il codice di One UI 9.5 nasconde anche un altro dettaglio curioso, ovvero un elenco integrato di 115 pacchetti di app associati ad Audio Eraser. Dentro ci sono molti dei servizi più diffusi in assoluto, come YouTube, Netflix, Instagram, TikTok, Facebook, Disney+, Snapchat, Amazon Prime Video, Hulu e Twitch. Non mancano nemmeno i browser più usati, da Google Chrome a Samsung Internet, passando per Firefox e Microsoft Edge.

Una lista così ampia lascia intuire una copertura piuttosto estesa, ma per ora non è chiaro se i suggerimenti di Now Nudge saranno disponibili con tutte queste applicazioni oppure soltanto con una parte di esse.

Fonte: TecnoAndroid