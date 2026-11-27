Il nuovo volantino Lidl Parkside porta la Black Week anche nel reparto dedicato al fai da te, con una serie di promozioni pensate per chi ama sistemare casa, costruire qualcosa con le proprie mani o semplicemente avere gli strumenti giusti sempre pronti in garage. Le offerte saranno valide da giovedì 26 novembre fino a mercoledì 2 dicembre nei punti vendita della catena e tra trapani, seghetti e kit completi la scelta non manca davvero. Il risparmio, su alcuni articoli, è piuttosto consistente.

Il trapano a percussione è il pezzo forte della Black Week

Il prodotto di punta di questi Black Days firmati Lidl è il set con trapano a percussione ricaricabile proposto a 99 euro. Dentro la confezione si trovano due batterie, il caricabatterie e una valigetta che contiene ben 98 accessori, praticamente tutto quello che serve per cominciare a lavorare. Un pacchetto del genere, a questa cifra, può trasformarsi anche in un’ottima idea regalo per Natale, da mettere sotto l’albero di qualche appassionato di bricolage. La linea è quella Parkside Performance, cioè la gamma del marchio che punta a una qualità di livello professionale senza però far lievitare il prezzo.

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Chi invece cerca una dotazione davvero completa trova un set da otto attrezzi ricaricabili a 229 euro, valigetta compresa. L’elenco è lungo e copre quasi ogni esigenza: trapano avvitatore, sega circolare, seghetto a pendolo, elettroutensile multiuso, smerigliatrice angolare, smerigliatrice eccentrica, seghetto e avvitatore a percussione. Comprati uno per uno, questi strumenti costerebbero decisamente di più ed è proprio qui che sta la convenienza dell’offerta. Per chi deve allestire un laboratorio da zero si tratta di una soluzione che evita di dover cercare ogni pezzo separatamente.

Il set 3 in 1 e gli accessori a prezzi contenuti

Una via di mezzo è rappresentata dal set 3 in 1 a 169 euro, che raccoglie tre attrezzi ricaricabili dentro una borsa morbida. Il kit comprende un seghetto a pendolo, una fresatrice e una smerigliatrice eccentrica, tutti a batteria. Sia questa proposta sia quella da otto pezzi includono batterie, caricabatterie e accessori, quindi l’attrezzatura si può usare appena tolta dalla confezione senza dover acquistare altro. Un dettaglio non da poco, visto che spesso le batterie vengono vendute a parte e finiscono per pesare parecchio sulla spesa finale.

Nel volantino c’è spazio anche per articoli più piccoli ed economici, utili da tenere in casa per le riparazioni di tutti i giorni. Il set di chiavi a bussola da 94 pezzi, realizzato in acciaio al cromo vanadio e S2, costa 39,99 euro. Ancora più abbordabile l’avvitatore ricaricabile con lampada da lavoro LED integrata, venduto a 9,99 euro insieme alle batterie, a una prolunga per bit e al cavo di ricarica USB. A chiudere la selezione c’è l’attrezzo multifunzione con martello, proposto a soli 3,99 euro. Le promozioni Parkside della Black Week di Lidl saranno disponibili nei negozi dell’insegna a partire da giovedì 26 novembre e resteranno attive fino a mercoledì 2 dicembre. Considerati i prezzi di alcuni prodotti, è molto probabile che le scorte vadano a ruba nei primi giorni di validità del volantino.

Fonte: TecnoAndroid