Leghe di niobio e titanio resistono a -253 °C senza spezzarsi

Alcuni metalli riescono a sopportare il freddo estremo senza incrinarsi, anche a 253 gradi sotto zero, una soglia alla quale materiali molto simili diventano pericolosamente fragili. Lo ha scoperto un gruppo internazionale guidato dalla University of California Berkeley, dal Lawrence Berkeley National Laboratory e dall’Università di Oxford, che ha individuato un meccanismo microscopico finora sconosciuto in due leghe sperimentali a base di niobio e titanio. Lo studio, pubblicato il 14 ottobre 2026, mette in discussione convinzioni consolidate da tempo su come si comportano questi materiali a temperature vicine allo zero assoluto, cioè appena 20 kelvin. E potrebbe aiutare gli ingegneri a progettare componenti molto più resistenti per gli ambienti più ostili.

Perché il gelo rende fragili certi metalli

Raffreddare un metallo di solito lo rende più robusto, ma il vantaggio ha un rovescio della medaglia non da poco. Con il calo della temperatura alcune leghe diventano sempre più soggette alla fragilità, e invece di piegarsi sotto sforzo finiscono per spezzarsi. Il problema riguarda soprattutto la famiglia dei metalli cubici a corpo centrato, come ferro, tungsteno e cromo, i cui atomi sono disposti secondo uno schema cristallino che li rende particolarmente vulnerabili al gelo. Vicino allo zero assoluto una piccola crepa, che normalmente verrebbe assorbita dal materiale cambiando forma, può invece propagarsi fino a provocare una frattura vera e propria.

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In condizioni normali questi materiali si deformano grazie al movimento di minuscoli difetti presenti nella struttura cristallina, chiamati dislocazioni. Sono loro a permettere agli strati di atomi di scorrere l’uno sull’altro, così che lo stress venga assorbito senza rotture. Quando fa molto freddo, però, le dislocazioni faticano sempre di più a muoversi e il metallo resta con pochi strumenti per gestire le forze che si concentrano attorno a una crepa.

Un percorso alternativo dentro il cristallo

Le due leghe di niobio e titanio si comportano in modo diverso. Anche portate a 253 gradi sotto zero hanno mantenuto un’ottima capacità di sopportare i danni, e nessuna delle due ha mostrato uno spostamento misurabile verso un comportamento fragile alla temperatura più bassa testata. Il segreto sta in un processo chiamato geminazione su nanoscala, in cui piccole porzioni della struttura cristallina si riorganizzano in schemi speculari, accompagnato da un cambiamento localizzato della struttura stessa. Quando queste nuove regioni incontrano i confini tra cristalli vicini generano zone di stress concentrato, che a loro volta producono nuovi difetti e offrono al materiale altre occasioni per deformarsi invece di rompersi.

I ricercatori paragonano il fenomeno a una rete stradale che trova percorsi alternativi quando le vie abituali sono bloccate dal ghiaccio. Secondo il professor Dong Liu, del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria di Oxford, per decenni la transizione da duttile a fragile è stata considerata un limite fondamentale di questi metalli, e la sorpresa è stata vedere quanto le leghe restino tolleranti ai danni anche a 20 kelvin. Materiali del genere, spiega, potrebbero essere preziosi per componenti esposti sia a caldo sia a temperature criogeniche nella stessa applicazione, dall’energia ai trasporti fino all’ingegneria aerospaziale. Il primo autore David Cook, che all’epoca lavorava a Berkeley e oggi è all’Università di Cambridge, sottolinea che finora l’attenzione era tutta sulla facilità con cui le dislocazioni esistenti si muovono, mentre adesso sembra altrettanto decisiva la capacità di crearne di nuove alle interfacce.

Come sono stati messi alla prova

Gli esperimenti si sono svolti presso la sorgente di neutroni e muoni ISIS nell’Oxfordshire. I campioni sono stati raffreddati con elio gassoso fino a circa 253 gradi sotto zero e poi stirati tirandoli dalle due estremità mentre un fascio di neutroni li attraversava. Così il team ha potuto misurare le forze sopportate dai metalli, capire quanto si allungassero prima di cedere e osservare cosa accadeva al loro interno durante la deformazione. I campioni sono stati poi analizzati con potenti microscopi elettronici, che hanno rivelato minuscoli cambiamenti strutturali anche vicino alle crepe, mentre l’analisi con sonda atomica e la modellazione al computer hanno chiarito come i diversi processi lavorino insieme per evitare la rottura fragile.

Alla collaborazione hanno partecipato anche l’Università di Bristol, lo Science and Technology Facilities Council, la University of California Irvine, il Pacific Northwest National Laboratory, la Texas A&M University e la Nanyang Technological University di Singapore.

Fonte: TecnoAndroid