iOS 27.3 porta le novità StandBy di iPhone Duo fino a iPhone 11

Con iOS 27.3 Apple ha deciso di estendere le nuove funzioni della modalità StandBy, presentate inizialmente su iPhone Duo, a tutti i modelli compatibili con l’aggiornamento. A confermarlo è stata la stessa azienda di Cupertino, che porterà quindi queste novità su iPhone 11 e su tutti i dispositivi più recenti. Una notizia che interessa una platea piuttosto ampia di utenti, considerando quanti melafonini rientrano in questa fascia di compatibilità.

Per chi non avesse ancora preso confidenza con questa funzione, la modalità StandBy serve a consultare le informazioni più utili con una semplice occhiata, mentre lo smartphone è appoggiato sul caricatore e posizionato in orizzontale. Di fatto trasforma iPhone in una sorta di sveglia da comodino arricchita da qualche dettaglio in più rispetto al classico orologio. Su iPhone Duo il discorso si allarga ulteriormente, perché StandBy funziona anche quando il dispositivo viene piegato come un libro oppure a tenda, persino quando non è collegato alla ricarica. Proprio da questo modello arrivano le novità che adesso approdano sul resto della gamma.

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Cosa cambia nella modalità StandBy con iOS 27.3

Le aggiunte non si limitano a un semplice ritocco grafico. Il primo intervento riguarda i quadranti Orologio analogico e Orologio digitale, che vengono aggiornati con un numero maggiore di opzioni di personalizzazione. Sarà possibile intervenire sui colori e sulle complicazioni, cioè quei piccoli elementi informativi che affiancano l’ora e che rendono la schermata più utile nell’uso quotidiano.

Anche il quadrante dedicato alle Foto riceve un aggiornamento. Gli utenti potranno infatti scegliere gli Album condivisi come fonte delle immagini da mostrare, una possibilità che amplia parecchio le opzioni per chi ama vedere scorrere i ricordi sul comodino o sulla scrivania.

Accanto ai quadranti rinnovati debuttano poi delle schermate completamente nuove. Tra queste figurano Calendario e Meteo, due aggiunte che vanno proprio nella direzione di rendere StandBy un piccolo pannello informativo da consultare senza nemmeno prendere in mano lo smartphone.

L’ultima novità è forse quella più pratica. Con iOS 27.3 diventa possibile creare più versioni di ciascun tipo di quadrante e passare dall’una all’altra con uno scorrimento del dito. In pratica si potranno avere, per esempio, diverse varianti dello stesso orologio con colori e complicazioni differenti, da alternare a seconda del momento o delle preferenze.

Le altre novità dell’aggiornamento e i tempi di rilascio

StandBy non è comunque l’unico protagonista del nuovo firmware. L’aggiornamento introduce anche le schede verticali in Safari, una modifica che cambia il modo in cui vengono organizzate le pagine aperte nel browser di Apple. Con questa versione torna inoltre l’app Salute nella sua veste ridisegnata, mentre in Cina vengono abilitate alcune funzioni di Apple Intelligence. Il pacchetto di novità comprende anche altri interventi oltre a quelli citati.

Sul fronte delle tempistiche, la prima beta di iOS 27.3 destinata agli sviluppatori è stata distribuita nella giornata del 3 novembre. Apple ha fatto sapere che il rilascio pubblico dell’aggiornamento avverrà a dicembre, quando tutti i possessori di iPhone 11 e modelli successivi potranno installarlo e provare le nuove funzioni di StandBy.

Fonte: TecnoAndroid