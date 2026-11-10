iOS 27.3 porta la nuova app Salute e il karaoke su Apple Music

Con iOS 27.3 attualmente in fase beta, Apple sta preparando un aggiornamento ricco di novità per iPhone, e tra le tante funzioni in prova ce ne sono tre che meritano un’attenzione particolare. Il rilascio pubblico è atteso per il mese prossimo, quindi a dicembre, e porterà con sé una app Salute completamente ripensata, un modo nuovo e decisamente social di vivere la musica e una serie di migliorie a StandBy che finora erano riservate a un solo modello. Novità diverse tra loro, certo, ma tutte destinate a cambiare un pezzetto dell’esperienza quotidiana con lo smartphone.

La nuova app Salute arriva con iOS 27.3

Il cambiamento più corposo riguarda Apple Health, che con il nuovo aggiornamento cambia volto su tutti gli iPhone compatibili con Apple Intelligence. L’app introduce due schede inedite, Insights e Longevity, pensate per offrire consigli personalizzati e intelligenti legati alla salute di chi la utilizza. Non si tratta però solo di suggerimenti. Tra le funzioni aggiunte compaiono video educativi con la partecipazione di esperti clinici e valutazioni del movimento da svolgere comodamente a casa sfruttando la fotocamera dello smartphone. C’è anche la possibilità di prenotare esami di laboratorio e registrarne i risultati direttamente nell’app. E l’elenco, a dire il vero, è parecchio più lungo di così.

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La storia di questa applicazione è un po’ particolare. Apple l’aveva già messa alla prova durante la beta di iOS 27.2, salvo poi toglierla prima che l’aggiornamento arrivasse al grande pubblico. Fin dall’inizio, comunque, l’azienda aveva assicurato che sarebbe tornata e che avrebbe visto la luce entro la fine dell’anno. Promessa mantenuta, visto che ora il debutto è confermato proprio con la versione successiva del sistema operativo.

Selfie Sing porta il karaoke su Apple Music

Decisamente più leggera, ma non per questo meno curiosa, è la funzione Selfie Sing che approda su Apple Music. L’intento appare piuttosto evidente fin dal primo sguardo, cioè essere usata su piattaforme social come TikTok. In pratica permette di realizzare video karaoke di sé stessi grazie alla fotocamera di iPhone e ai testi già integrati nel servizio musicale. Le parole dei brani scorrono sullo schermo proprio sotto l’inquadratura, così da poter cantare le canzoni preferite e poi condividere il video sui social. Non sarà una funzione adatta a tutti, eppure rappresenta uno dei pochi tentativi di Apple di proporre qualcosa di realmente costruito attorno alla dimensione social.

StandBy eredita le novità di iPhone Duo

Il terzo capitolo riguarda la modalità StandBy. Quando iPhone Duo è arrivato sul mercato includeva una serie di funzioni esclusive legate proprio a questa modalità, e adesso Apple ha deciso di estenderle a tutti gli iPhone. Gli aggiornamenti comprendono quadranti completamente nuovi come Meteo e Calendario, oltre a una revisione dei quadranti Orologio analogico e digitale con più opzioni per personalizzare colori e complicazioni. Anche il quadrante Foto si rinnova e consente ora di scegliere gli Album condivisi da mostrare.

C’è poi un’ulteriore aggiunta che rende il tutto più pratico. Con iOS 27.3 diventa possibile creare più versioni di ciascun quadrante, in modo da passare dall’una all’altra con un semplice scorrimento del dito. Per chi possiede già iPhone Duo nulla di tutto questo rappresenterà una sorpresa, ma l’arrivo di queste opzioni su un numero più ampio di modelli è senza dubbio una buona notizia per molti utenti.

Fonte: TecnoAndroid