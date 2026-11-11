MOVA LB10 Air, lettiera autopulente aperta con 10 sensori e app

Si chiama MOVA LB10 Air ed è la nuova lettiera autopulente per gatti che il marchio porta in Italia a ridosso del Black Friday e delle festività natalizie. Struttura aperta, ingombro ridotto e un sistema di monitoraggio che tiene traccia delle abitudini dell’animale sono i tratti che la distinguono, insieme a un’autonomia dichiarata fino a 15 giorni prima di dover svuotare il contenitore dei rifiuti. L’obiettivo è alleggerire la gestione quotidiana per chi ha un felino in casa e offrire all’animale un ambiente più comodo.

Il dispositivo allarga la gamma di prodotti intelligenti che MOVA dedica agli animali domestici e mette insieme tre elementi, cioè raccolta automatica degli scarti, sensori di sicurezza e connessione con l’app MOVAhome, da cui i proprietari possono seguire alcune routine del proprio gatto.

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Design aperto e pulizia automatica con contenitore da 11 litri

La parte superiore completamente scoperta è forse la scelta più evidente. Rispetto ai modelli chiusi il gatto può guardarsi intorno mentre usa la lettiera, cosa che molti animali apprezzano parecchio. L’area interna misura 41 per 41 centimetri, abbastanza per entrare, girarsi e trovare la posizione giusta, eppure l’intero apparecchio occupa appena 0,14 metri quadrati. Un ingombro che si adatta bene anche agli appartamenti più piccoli. La lettiera smart è pensata per gatti con un peso compreso tra 1,5 e 10 chilogrammi, quindi copre le esigenze di buona parte dei mici di casa.

Il vero cuore del prodotto resta comunque la pulizia automatica. LB10 Air separa da sola i rifiuti dalla sabbia ancora pulita e li sposta in un vano dedicato da 11 litri, mentre la capacità riservata alla lettiera è di 4,5 litri. Secondo il produttore questa configurazione consente di arrivare fino a 15 giorni senza svuotamento in una casa con un solo gatto, anche se l’intervallo reale cambia in base a quanto spesso l’animale frequenta la lettiera. Il sistema accetta diversi tipi di sabbia agglomerante, da quella al tofu a quella minerale fino alla bentonite, e le componenti smontabili rendono più agevole la manutenzione periodica. Per chi passa molte ore fuori casa il risparmio di tempo si fa sentire.

Dieci sensori, protezione su 11 livelli e monitoraggio via app

Quando ci sono parti meccaniche in movimento la sicurezza diventa una priorità. Per questo MOVA LB10 Air integra 10 sensori e una protezione articolata su 11 livelli, che rilevano l’avvicinamento e l’ingresso del gatto e interrompono il ciclo di pulizia appena l’animale viene individuato. Anche l’apertura superiore, studiata in chiave anti schiacciamento, fa la sua parte, perché il micio non deve infilarsi in passaggi stretti. La base di pesatura monoblocco assicura inoltre una misurazione precisa del peso su qualsiasi pavimento, limitando i falsi allarmi. Tutto questo punta a rendere più naturale il passaggio da una lettiera tradizionale a una automatizzata.

Sul fronte del monitoraggio l’app MOVAhome raccoglie dati sulla frequenza delle visite, sulla loro durata e sul peso del gatto, così da notare nel tempo eventuali cambiamenti nella routine. Il sistema riconosce più gatti, funzione comoda nelle case dove convivono diversi felini, e invia notifiche se rileva un utilizzo fuori dal comune. Sono indicazioni preziose per tenere d’occhio il benessere dell’animale, che però non prendono il posto del veterinario quando compaiono sintomi o comportamenti preoccupanti.

Alonso Chen, Product Manager della divisione Pet Care di MOVA, ha spiegato che l’azienda non vuole fermarsi alla semplice automazione della pulizia ma sviluppare dispositivi capaci di guadagnarsi la fiducia degli utenti grazie a sicurezza, facilità d’uso e vantaggi concreti. Con questo modello il marchio intende rendere la gestione automatizzata della lettiera più accessibile, a beneficio sia dei gatti sia di chi se ne prende cura.

Prezzo e disponibilità di MOVA LB10 Air in Italia

La nuova lettiera è già acquistabile in Italia al prezzo consigliato di 259 euro, sia sul sito ufficiale del produttore sia su Amazon. LB10 Air si affianca a MOVA LR10 Prime, il modello precedente che resta a listino per chi cerca una soluzione di fascia superiore dedicata alla cura degli animali domestici.

Fonte: TecnoAndroid