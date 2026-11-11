Claude: creare il sito della propria attività con sette prompt

Chi prova a creare un sito per la propria attività con Claude senza dare indicazioni precise ottiene più o meno quello che otterrebbe entrando da un sarto e chiedendo un vestito qualsiasi. Senza conoscere i gusti del cliente il sarto ripiega su un modello standard, un tessuto neutro e un taglio classico. Ne esce un capo che va bene un po’ a tutti ma che non lascia alcun segno.

Con le pagine web la dinamica è identica. Come ha spiegato Anthropic, quando mancano istruzioni specifiche i modelli di intelligenza artificiale tendono a convergere verso le soluzioni più diffuse: gli stessi caratteri tipografici, le stesse sfumature, il solito sfondo bianco con decorazioni prevedibili. Il risultato è una vetrina online che potrebbe appartenere a chiunque e quindi, in fondo, a nessuno.

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La buona notizia è che basta cambiare il modo di porre le richieste. Non servono competenze tecniche e non occorre spendere migliaia di euro in agenzia. Prima di partire conviene però raccogliere il materiale: elenco dei servizi con i prezzi, orari, indirizzo, domande frequenti dei clienti e soprattutto fotografie originali, scattate nel locale, nel laboratorio o nello studio. Le immagini di archivio sono infatti il modo più rapido per far sembrare finto un sito. Va infine individuata l’azione principale che il visitatore deve compiere, che sia prenotare, chiamare o acquistare. Una sola, non cinque.

Dall’intervista al disciplinare visivo

Il percorso si articola in sette prompt e il primo non riguarda la grafica ma una conversazione. Si spiega a Claude che tipo di attività si gestisce e in quale città, poi gli si chiede di porre dieci domande, una alla volta, su clientela, elementi che distinguono l’impresa dalla concorrenza, storia, materiali visivi disponibili e azione desiderata dai visitatori. In questa fase il chatbot non deve ancora proporre alcun progetto.

Terminata l’intervista arriva il momento delle idee. A Claude si domandano tre concetti davvero diversi per la pagina principale, non tre varianti dello stesso tema. Ognuno deve avere un nome, un’idea centrale che rappresenti l’attività come un luogo o un oggetto concreto e un riferimento stilistico o un’epoca precisa. Alternative reali, insomma, e non sfumature quasi impercettibili della medesima proposta.

Scelto il concetto, il chatbot lo trasforma in un disciplinare visivo, cioè il documento che guiderà la costruzione di tutte le pagine. Nei panni di un direttore creativo scrive circa duecento parole su otto punti: concetto, riferimento stilistico, palette con codici esadecimali e un unico colore di accento da usare con parsimonia, regole tipografiche, immagine principale ricavata dalle foto dell’attività oppure in grafica vettoriale se mancano scatti propri, un’idea visiva per ogni sezione, un’animazione e un’interazione distintive, requisiti di accessibilità. Il modello deve decidere senza offrire alternative e salvare il tutto come sistema di progetto.

La costruzione e il controllo contro la banalità

Con il quarto passaggio si passa alla pratica. Claude realizza la home utilizzando esclusivamente i contenuti forniti, quindi orari, prezzi, indirizzo e descrizioni riportati esattamente come sono stati scritti. L’azione principale va collocata in modo che chi naviga da telefono la veda senza scorrere. Ogni testo mancante viene segnalato con il segnaposto “[DA SCRIVERE]” invece di essere riempito con frasi inventate.

Segue il passaggio più sottovalutato, il controllo contro la banalità. Si chiede al chatbot di osservare la pagina appena creata con occhio critico, elencare i cinque elementi che sembrano più preconfezionati o tipici di un sito generato dall’intelligenza artificiale, dal più evidente al meno evidente, correggerli senza toccare il contenuto e spiegare cosa ha modificato. È qui che passa la differenza tra un sito che sembra fatto con l’AI e uno realizzato da qualcuno che sa usarla.

Pagine interne e una voce riconoscibile

La home da sola non basta. Le pagine interne, come servizi, menù o chi siamo, seguono lo stesso disciplinare ma ciascuna con una propria idea visiva e le informazioni organizzate in un formato facile da scorrere. Intestazione, piè di pagina e pulsanti devono però restare identici a quelli della pagina principale, così da non disorientare chi visita il sito.

L’ultimo step trasforma un buon sito in un sito personale. A Claude si forniscono tre messaggi reali già inviati ai clienti e gli si chiede di riscrivere tutti i testi adattando tono, lunghezza delle frasi e modo di esprimersi a quegli esempi. Il chatbot deve evitare i luoghi comuni del linguaggio promozionale e non aggiungere affermazioni che il titolare non abbia già fatto con parole proprie.

Fonte: TecnoAndroid