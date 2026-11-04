iOS 27.3 Beta 1: attese novità per Salute e Apple Intelligence

Apple ha pubblicato le prime Beta per sviluppatori di iOS 27.3, macOS 27.3 e iPadOS 27.3, a una sola settimana dal rilascio stabile delle versioni 27.2. Si tratta di un ritmo serrato, che conferma quanto a Cupertino lo sviluppo del software non conosca pause. Per ora il nuovo ciclo di test riguarda soltanto questi tre sistemi operativi, mentre il resto della famiglia dovrà aspettare ancora un po’ prima di ricevere la propria versione di prova.

Restano infatti in standby visionOS, watchOS e tvOS, che non hanno ancora visto arrivare la loro prima Beta della versione 27.3. È lecito pensare che l’attesa durerà poco, dato che l’azienda tende ad allineare i propri sistemi a breve distanza l’uno dall’altro. Nel frattempo chi sviluppa per iPhone, iPad e Mac ha già a disposizione le nuove build su cui lavorare e da cui partire per verificare la compatibilità delle proprie app con l’aggiornamento in arrivo.

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Nessuna lista ufficiale, ma le attese non mancano

Come accade quasi sempre in questa fase, Apple non ha accompagnato il rilascio con un elenco delle novità. Il compito di scoprire cosa sia cambiato ricade quindi sugli early adopter, che con ogni probabilità si getteranno su menu, impostazioni e app di sistema alla ricerca di ogni minima differenza rispetto alla versione precedente. Una caccia ai dettagli ormai diventata un appuntamento fisso a ogni nuova Beta, anche quando le modifiche sono quasi invisibili.

C’è però un elemento che rende questo aggiornamento un po’ più interessante del solito. Diverse funzioni annunciate e promesse da Apple nei mesi passati non sono ancora state distribuite e con la versione 27.3 quella lista potrebbe almeno accorciarsi. Il caso più evidente è quello dell’app Salute, per la quale è attesa un’interfaccia completamente riprogettata. In parallelo ci sono varie funzionalità basate su Apple Intelligence, pensate per offrire suggerimenti e indicazioni personalizzate a seconda dell’utente che utilizza il dispositivo.

Proprio sul fronte dell’intelligenza artificiale c’è un altro tassello da tenere d’occhio. Alcune indiscrezioni circolate in precedenza indicavano infatti iOS 27.3 e macOS 27.3 come le versioni con cui la tecnologia di Apple sarebbe finalmente approdata in Cina, un mercato in cui queste funzioni non erano ancora disponibili.

Messaggi RCS in Australia e il nodo iPhone Duo

Tra le voci emerse prima del rilascio c’è anche quella relativa al supporto alla messaggistica RCS per gli abbonati a Telstra, operatore australiano. Se le anticipazioni trovassero conferma, iOS 27.3 porterebbe questo standard di comunicazione anche ai clienti della compagnia, ampliando così la lista degli operatori compatibili con la funzione.

Più incerta invece la situazione di iPhone Duo. Non è ancora chiaro quando il pieghevole di Apple riceverà il supporto alla funzione di raggiungibilità, che per ora manca all’appello. Con la nuova versione del sistema potrebbero comunque arrivare ottimizzazioni e rifiniture dedicate all’interfaccia del dispositivo, un aspetto su cui c’è ancora margine di miglioramento visto che l’esperienza sul pieghevole non è ancora del tutto perfetta.

Fonte: TecnoAndroid