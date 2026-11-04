Netflix AI Discover: film e serie scelti in base al tuo umore

Venti minuti passati a scorrere copertine, la cena che si raffredda e ancora nessuna decisione. Per spezzare questo rituale fin troppo familiare Netflix ha introdotto AI Discover, una nuova scheda che suggerisce film e serie in modo diverso dal solito. Il punto di partenza è l’umore del momento e non più le classiche righe di locandine. Nelle intenzioni della piattaforma, scegliere cosa guardare non dovrebbe più somigliare a un piccolo lavoro da sbrigare a fine giornata.

La novità compare come una barra di navigazione collocata in alto, con un pulsante “Discover” accompagnato da una gemma rossa e dall’etichetta “New”. È uno spazio dedicato alla sperimentazione, dove il colosso dello streaming prova strade alternative per accompagnare gli abbonati verso il prossimo titolo da vedere.

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Come funziona AI Discover tra umore, tempo e temi curati

La prima funzione ruota attorno allo stato d’animo. Invece di sfogliare il catalogo per genere o per indice di gradimento, si comunica alla piattaforma che aria tira in salotto. Il sistema risponde con una serie di temi curati, arricchiti da clip estratte da serie e film. La selezione può seguire l’umore, i gusti personali o il tempo disponibile, oppure puntare sulle novità e su ciò che va per la maggiore. Le etichette hanno un tono quasi affettuoso, con voci come “qualcosa di leggero”, “fammi paura”, “serata film in famiglia” e “visioni veloci”, solo per citarne alcune.

Una volta individuato il tema arrivano i consigli. Quando le proposte non convincono si può restringere il campo scegliendo argomenti più specifici. E se proprio nulla accende la curiosità c’è il tasto “qualcosa di diverso”, che azzera la ricerca e fa ripartire tutto da capo. Accanto ai pulsanti “Play” e “La mia lista” spunta inoltre un comando inedito chiamato Tune Your Recommendations, utile per salvare i titoli graditi oppure per eliminare quelli che non si ha più voglia di rivedere.

Dietro le quinte, stando a quanto spiegato dall’azienda, lavora un nuovo strato di intelligenza artificiale sviluppato nel tempo. Reagisce in tempo reale alle indicazioni ricevute e continua ad affinarsi man mano che viene usato. La logica è abbastanza chiara. Il catalogo cresce fino a diventare una vera giungla e il vecchio gesto di scorrere file di copertine ha finito per stancare un po’ tutti, forse perfino chi lo aveva ideato. Meglio quindi farsi guidare verso il titolo giusto che arrancare in solitudine tra migliaia di opzioni.

Netflix stessa riconosce che oggi c’è più da vedere che mai e che una serata tranquilla in casa ha esigenze ben diverse da una serata film con i bambini o da dieci minuti liberi ritagliati nella giornata. Dopo anni passati a perfezionare i suggerimenti tra pollici in su e liste personali, la nuova scheda si aggiunge al mix come ulteriore strumento di esplorazione.

Una cucina sperimentale per ora riservata agli Stati Uniti

La società descrive AI Discover come la propria “test kitchen”, una sorta di cucina sperimentale in cui provare nuove ricette per la scoperta dei contenuti. Saranno le reazioni del pubblico a stabilire quali piatti meritano di restare sul menu, quali vanno ritoccati e quali invece finiranno dritti nella spazzatura.

Al momento il debutto è circoscritto agli Stati Uniti e riguarda chi utilizza Netflix in lingua inglese su TV compatibili. Nelle prossime settimane la piattaforma ha promesso di allargare la platea di utenti coinvolti nel test.

Fonte: TecnoAndroid