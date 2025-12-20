iOS 26.2: l’app Casa semplifica l’abbinamento degli accessori multipack

Chi ha iniziato a costruire una smart home sa quanto la fase di configurazione possa diventare ripetitiva, soprattutto quando si acquistano accessori identici in confezione multipla. Con iOS 26.2, Apple interviene proprio su questo punto, introducendo una piccola ma significativa novità nell’app Casa, pensata per rendere l’installazione più rapida e meno macchinosa.

Addio alle configurazioni ripetute

Fino a oggi, acquistare un multipack di prese intelligenti o un set di lampadine significava affrontare una procedura poco pratica. Ogni singolo accessorio richiedeva la scansione del proprio codice di configurazione, costringendo a ripetere la stessa operazione più volte, una per ciascun dispositivo.

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Con l’aggiornamento a iOS 26.2, questa dinamica cambia. Apple ha introdotto una funzione che permette di abbinare più accessori venduti insieme utilizzando un solo codice di configurazione. In pratica, se i dispositivi fanno parte dello stesso multipack, l’intera configurazione può avvenire in un’unica sessione.

Come funziona il nuovo abbinamento multipack

Le note ufficiali di Apple chiariscono che l’app Casa riconosce gli accessori multipack e consente di registrarli tutti partendo da un unico codice. Questo elimina la necessità di ripetere manualmente la scansione per ogni elemento, riducendo in modo sensibile i tempi di installazione.

Il vantaggio è immediato soprattutto per chi sta allestendo ambienti con più dispositivi uguali, come prese smart distribuite in diverse stanze o lampadine intelligenti installate in gruppo. La procedura diventa più fluida e lineare, con meno passaggi e meno possibilità di errore.

Un tassello in vista di una smart home più ampia

Questa novità software arriva in un momento interessante. Le indiscrezioni parlano infatti di diversi nuovi prodotti hardware Apple legati al mondo della casa intelligente, segno che Cupertino sta lavorando a un’espansione più ampia dell’ecosistema.

Rendere l’app Casa più efficiente nella fase di configurazione appare quindi una scelta coerente. Un sistema domotico cresce più facilmente quando l’installazione iniziale non rappresenta un ostacolo, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di tecnologia.

iOS 26.2 non stravolge l’app Casa, ma interviene su uno dei punti più fastidiosi dell’esperienza quotidiana. Una modifica discreta, ma concreta, che rende più semplice configurare set completi di accessori e contribuisce a rendere la smart home Apple un po’ più accessibile.