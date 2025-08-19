Apple, rivoluzione smart home: in arrivo robot, display intelligenti e nuove funzioni per Siri

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple si prepara a entrare con decisione nel settore smart home e della robotica, affiancando alle consuete linee di iPhone e MacBook una serie di prodotti completamente nuovi. Tra le novità più attese figurano un robot smart display con Siri avanzato previsto per il 2027, uno smart speaker con schermo atteso per il 2026 e una telecamera di sicurezza dotata di riconoscimento facciale. L’obiettivo è chiaro: ampliare il proprio ecosistema domestico e sfidare concorrenti come Google, Amazon, Samsung e Meta.

Robot e smart display: il cuore del progetto

Il dispositivo più ambizioso, nome in codice J595, sarà un display touch da 7 pollici montato su un braccio mobile di 15 cm, capace di seguire i movimenti nella stanza e interagire in tempo reale con l’utente. Potrà essere usato per ricette, intrattenimento, videochiamate FaceTime e organizzazione di attività, con una versione di Siri completamente rinnovata. Questa nuova interfaccia vocale, basata su AI generativa e LLM, sarà più proattiva e interattiva, arrivando persino a intervenire nelle conversazioni per fornire suggerimenti utili.

Accanto al modello principale arriverà una variante più semplice, nome in codice J490, priva di braccio meccanico ma con funzioni multimediali, note e navigazione web, controllabile sempre tramite Siri. Entrambi i robot utilizzeranno un nuovo sistema operativo chiamato Charismatic, che unisce elementi di Apple TV e Apple Watch, con widget e icone circolari per app come calendario, musica, promemoria e fotocamera.

Sicurezza domestica e progetti futuri

Sul fronte sicurezza, Apple sta lavorando al progetto J450, una telecamera a batteria con riconoscimento facciale e sensori a infrarossi per automatizzare funzioni come lo spegnimento delle luci quando non ci sono persone nella stanza. È previsto anche un campanello smart con le stesse capacità di identificazione.

Parallelamente, l’azienda sta sperimentando altri concept robotici, come umanoidi e bot su ruote per impieghi industriali o gestione logistica nei negozi, segno di una strategia di lungo periodo.

Il successo di questa espansione dipenderà in gran parte dal nuovo Siri, atteso in anteprima nel 2026, che dovrà trasformarsi in un assistente realmente intelligente e integrato in tutti i dispositivi Apple, aprendo così un nuovo capitolo per l’ecosistema della mela.