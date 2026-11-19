Per rallentare l’invecchiamento muoversi con regolarità è fondamentale, ma praticare sempre e soltanto lo stesso sport potrebbe non bastare. L’indicazione che arriva dalla scienza, ormai da anni, va in una direzione piuttosto precisa. Alternare allenamento cardio, esercizi di forza e attività dedicate a equilibrio e mobilità è la strategia che protegge meglio il corpo e la mente con il passare del tempo.

Il punto di partenza è noto a tutti. Restare costantemente attivi è uno dei segreti per invecchiare meglio e su questo c’è poco da discutere. Il problema nasce quando l’attività fisica diventa una routine sempre uguale a sé stessa, magari la classica sessione in palestra ripetuta ogni settimana con gli stessi esercizi. Un’abitudine lodevole, certo, che però secondo gli studiosi rischia di non essere sufficiente per vivere a lungo.

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Perché una sola attività non è abbastanza

Ogni disciplina sportiva sollecita il fisico in modo diverso. Chi si dedica esclusivamente a una sola pratica finisce per allenare bene alcune capacità e trascurarne altre, quasi senza accorgersene. Succede un po’ come con una dieta fatta di un unico alimento, per quanto sano possa essere, perché prima o poi qualcosa viene a mancare. Ecco perché chi studia il tema dell’invecchiamento insiste così tanto sulla varietà del movimento.

Non si tratta quindi di abbandonare la palestra o lo sport preferito. L’idea è piuttosto quella di affiancare alla propria routine altre forme di esercizio, così da rispondere in modo più completo alle esigenze di un organismo che cambia con gli anni. Una corsa, una camminata a passo svelto o una nuotata possono convivere tranquillamente con qualche esercizio di tonificazione e con momenti pensati per la stabilità del corpo.

Cardio, forza ed equilibrio, il mix che protegge corpo e mente

Le tre componenti indicate dagli esperti hanno ciascuna un ruolo specifico. L’attività aerobica, quella che comunemente viene chiamata cardio, coinvolge cuore e respirazione e rappresenta la base di molti programmi di allenamento. Gli esercizi di forza, che si possono svolgere con i pesi oppure a corpo libero, servono invece a mantenere attiva la muscolatura. Poi ci sono i lavori su equilibrio e mobilità, spesso considerati secondari e invece tutt’altro che marginali per chi vuole affrontare gli anni con un fisico agile.

Il valore di questo approccio misto non si ferma ai muscoli e alle articolazioni. Alternare tipologie diverse di esercizio, sottolineano gli studiosi, tutela sia il corpo sia la mente, due aspetti che nel percorso dell’età procedono di pari passo. Variare gli stimoli significa chiedere all’organismo un impegno sempre diverso, senza lasciare che si adagi su schemi troppo ripetitivi.

Dal punto di vista pratico non serve stravolgere le proprie abitudini né trasformarsi in atleti professionisti. È sufficiente inserire nella settimana attività differenti, combinando il cardio con la forza e con esercizi per la stabilità, cioè proprio la combinazione che la scienza indica da tempo come la più adatta per rallentare l’invecchiamento e restare attivi a lungo.

Fonte: TecnoAndroid