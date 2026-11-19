La Germania alza la guardia sulle auto cinesi che entrano nelle caserme. La Bundeswehr, cioè le forze armate tedesche, ha introdotto nuove misure per limitare i possibili rischi legati alle tecnologie connesse all’interno delle proprie strutture, e tra i marchi coinvolti compaiono nomi molto noti come BYD, Geely e Nio. Il motivo si capisce abbastanza in fretta, perché le vetture moderne assomigliano sempre di più a dispositivi tecnologici su quattro ruote. Telecamere, radar, microfoni e sensori rendono la guida più sicura e confortevole ma, quando il veicolo si trova vicino a infrastrutture particolarmente sensibili, possono trasformarsi in una potenziale vulnerabilità.

Alcuni modelli di questi costruttori sarebbero stati inseriti in elenchi di veicoli non autorizzati ad accedere alle aree militari sottoposte ai livelli di protezione più rigorosi. Per i militari che li utilizzano la conseguenza pratica è piuttosto concreta: può capitare di dover lasciare l’auto in un parcheggio esterno e proseguire a piedi fino all’installazione.

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Nessun divieto generalizzato, decide chi gestisce la sicurezza

C’è però un aspetto da chiarire bene. Il Ministero della Difesa tedesco ha precisato che non esiste alcun divieto generalizzato contro le vetture prodotte in Cina. Le limitazioni vengono stabilite dai responsabili della sicurezza delle singole installazioni, attraverso valutazioni specifiche dei rischi caso per caso. Le restrizioni quindi non dipendono soltanto dalla nazionalità del marchio ma soprattutto dalle caratteristiche tecnologiche dei veicoli e dal contesto in cui vengono impiegati. Anche un’automobile di un costruttore europeo o americano potrebbe finire sotto le stesse restrizioni.

Al centro della faccenda c’è l’evoluzione delle vetture di ultima generazione. Le cosiddette auto intelligenti integrano numerosi strumenti capaci di raccogliere informazioni sull’ambiente circostante, dalle telecamere dei sistemi di assistenza alla guida ai sensori ultrasonici, passando per radar e microfoni. Dotazioni di questo tipo potrebbero permettere di acquisire immagini e dati sulle strutture militari, sugli spostamenti del personale e sulle attività svolte dentro le installazioni.

Sensori e dati sensibili, una questione di prevenzione

Un punto particolarmente delicato riguarda la possibilità che certi sensori rilevino informazioni anche in prossimità di edifici e ambienti protetti. Il portavoce del Ministero ha spiegato che i responsabili della sicurezza devono valutare con attenzione quali dispositivi possano rappresentare un punto debole e quali zone vadano protette di più. Non si tratta insomma della prova di attività di spionaggio da parte dei costruttori interessati, bensì di misure preventive pensate per ridurre rischi potenziali. Il principio di fondo è impedire che apparecchi connessi raccolgano o trasmettano informazioni sensibili all’interno di aree strategiche, a prescindere dalla loro provenienza geografica.

La stretta però non si ferma alle quattro ruote. Le nuove regole coinvolgono anche i droni cinesi, un altro comparto tecnologico considerato molto delicato per la sicurezza militare. La Bundeswehr ha stabilito che in futuro non acquisterà più velivoli commerciali di produzione cinese, destinati a essere sostituiti gradualmente da soluzioni realizzate in Germania o in altri Paesi europei. Nell’elenco rientrano anche i dispositivi di produttori come DJI, finora usati soprattutto per attività circoscritte come alcune esercitazioni e dimostrazioni durante l’addestramento, in cui non venivano trattate informazioni riservate.

Il cambio di rotta non comporta comunque la dismissione immediata di tutti gli apparecchi già comprati. Il Ministero ha chiarito che le scorte esistenti potranno continuare a essere utilizzate negli ambiti consentiti, mentre non verranno effettuati nuovi acquisti di modelli cinesi. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’autonomia tecnologica e la sicurezza informatica delle forze armate, puntando su sistemi che rispettino requisiti di protezione più elevati.

Fonte: TecnoAndroid