Intel è finita in tribunale, trascinata in causa da un gruppo di azionisti che accusano il produttore di chip di averli tenuti all’oscuro del reale impatto del calo nelle vendite di PC. Una frenata che, secondo chi ha avviato l’azione legale, ha avuto un peso concreto nel crollo del 28,6% fatto registrare dal titolo il 30 ottobre, nell’arco di una sola giornata di contrattazioni. Un tonfo di questa portata difficilmente passa inosservato e infatti la reazione degli investitori è arrivata sotto forma di carte bollate.

Il punto centrale della contestazione è piuttosto chiaro. Chi ha sottoscritto il ricorso sostiene che l’azienda di Santa Clara abbia fornito un quadro poco fedele della situazione, minimizzando o tacendo le conseguenze della crisi del mercato dei PC sui propri conti. Quando le informazioni sono emerse in modo completo, il mercato ha reagito con una vendita massiccia delle azioni, bruciando in poche ore quasi un terzo del valore del titolo.

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Una class action contro Intel e i suoi vertici

La denuncia è stata depositata venerdì presso il tribunale federale di San Jose, in California, e punta a ottenere il riconoscimento come class action. Significa in pratica che l’iniziativa non riguarda soltanto chi l’ha promossa materialmente ma potrebbe estendersi a tutti gli investitori che si trovano nella stessa condizione. Tra i ricorrenti compare il City of Southfield Fire and Police Retirement System, cioè il fondo pensione dei vigili del fuoco e della polizia della città di Southfield, affiancato dalla formula di rito che include “tutti gli altri soggetti in situazione analoga”.

Sul fronte opposto non c’è solo il colosso dei semiconduttori come entità aziendale. Gli azionisti hanno deciso di chiamare in causa anche due figure chiave della dirigenza, ovvero l’amministratore delegato Lip-Bu Tan e David Zinsner, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario del gruppo. Una scelta che sposta l’attenzione direttamente su chi guida la società e su chi ne gestisce i numeri, dunque sulle persone che più di tutte comunicano con il mercato e con gli investitori.

Il periodo contestato e le richieste degli azionisti

Nel documento depositato in tribunale i querelanti affermano che Intel abbia rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti su aspetti rilevanti, oltre ad aver omesso informazioni significative. La finestra temporale presa in esame è ben delimitata e va dal 23 luglio al 29 ottobre, cioè fino al giorno immediatamente precedente il crollo in Borsa. È proprio in quell’intervallo, secondo l’accusa, che chi ha acquistato o detenuto azioni dell’azienda avrebbe preso decisioni sulla base di un quadro incompleto.

Quanto alle richieste economiche, il ricorso non indica una cifra precisa. Gli investitori chiedono un risarcimento per i danni subiti dagli azionisti durante il periodo contestato, senza però quantificarlo, e domandano inoltre il rimborso delle spese legali e degli altri costi collegati al procedimento. L’eventuale importo dipenderà quindi dall’andamento della causa e, prima ancora, dalla decisione del tribunale californiano sulla certificazione come azione collettiva, il passaggio che stabilirà se il caso potrà coinvolgere l’intera platea degli azionisti che hanno detenuto titoli Intel tra il 23 luglio e il 29 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid